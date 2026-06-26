Como lo viste en MasterChef 24/7: la receta de tamales rojos de la Chef Isabel Carvajal

La gastronomía de México continúa preservando sus tradiciones a través de preparaciones que han pasado de generación en generación. Entre ellas destacan los tamales rojos, un platillo emblemático que fue llevado al Mundo de MasterChef 24/7 por la Chef Isabel Carvajal, uno de las "Maestras del fuego" de la competencia culinaria. Esta es la receta de la experta en comida mexicana y sus consejos para que queden deliciosos.

La receta de tamales rojos de la Chef Isabel Carvajal para MasterChef 24/7

Este jueves, los cocineros de MasterChef México 2026 tuvieron una clase de tamales, impartida por la Chef Carvajal, quien compartió sus consejos y tips para la preparación.

"Está es la misma receta que usamos en la clase de ayer de @masterchefmx y espero que si hacen sus tamalitos me manden fotos y me etiqueten", escribió en su cuenta de Instagram.

Ingredientes:



Hojas de maíz secas

6 chiles guajillo

3 chiles ancho

3 dientes de ajo

1/4 de cebolla blanca

Sal al gusto

500 g de pollo deshebrado

500 g de masa para tamal

200 g de manteca de cerdo

1 cucharadita de polvo para hornear

250 ml de caldo de pollo

Paso a paso para preparar los tamales rojos al estilo MasterChef México

Además de su valor cultural, la preparación de tamales representa una oportunidad para mantener vivas las costumbres y compartir momentos en comunidad. Con ingredientes accesibles y un proceso artesanal, esta es la forma de preparar paso a paso la receta que incluye pollo y otros elementos de la cocina tradicional mexicana como el chile.

- Paso 1. Preparar las hojas



Lava las hojas de maíz. Colócalas en agua caliente durante 30 minutos, hasta que estén suaves. Escúrrelas y reserva.

- Paso 2. Preparar la salsa roja



Retira las semillas y venas de los chiles. Hierve los chiles guajillo y ancho durante 10 minutos. Licúa los chiles con el ajo, la cebolla y un poco del agua de cocción. Cuela la salsa y sazona con sal. Cocina la salsa durante 10 minutos a fuego medio.

- Paso 3. Preparar el relleno



Mezcla el pollo deshebrado con parte de la salsa roja hasta que quede jugoso. Reserva.

La “Maestra del fuego” compartió su receta de tamales rojos con pollo: fácil y deliciosa.|Canva

- Paso 4. Preparar la masa



Bate la manteca hasta que esponje. Agrega la masa para tamal. Incorpora la sal y el polvo para hornear. Añade poco a poco el caldo de pollo hasta obtener una masa suave y aireada. Continúa batiendo durante unos minutos para darle ligereza.

Consejo: la masa está lista cuando una pequeña porción flota en un vaso con agua fría.

- Paso 5. Formar los tamales



Coloca una porción de masa sobre la hoja. Extiéndela ligeramente, dejando libres los bordes. Agrega una cucharada de pollo en salsa roja. Dobla los lados hacia el centro y luego la punta inferior hacia arriba.

- Paso 6. Cocción



Coloca los tamales verticalmente en una vaporera. Cocina de 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30 minutos. Revisa constantemente que la vaporera tenga suficiente agua.

Los consejos de la "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7 para unos buenos tamales

La Chef Isabel Carvajal también compartió tres consejos para saber si los tameles ya están listos:



La hoja se desprende fácilmente.

El tamal se siente firme al tacto.

Al abrirlo, mantiene su forma.

Además, la "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 indicó como sugerencia: "Para un sabor más intenso, mezcla 1 taza de salsa roja directamente en la masa antes de formar los tamales".

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