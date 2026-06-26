ÚLTIMA HORA: El reconocido comediante Xuxo Dom, ACEPTA haber atropellado a un hombre y revela porque se dio a la FUGA

La tarde de este viernes 26 de junio a través de su cuenta de instagram el comediante, actor de doblaje y creador de contenido Jesús Domínguez, mejor conocido como Xuxo Dom en redes sociales compartió un comunicado en sus redes sociales en donde hizo público que atropelló a una persona que conducía una motocicleta; además de esto explicó por qué "se dió a la fuga" y aseguró que se encuentra a disposición de las autoridades así como brindando toda la ayuda médica a la víctima del accidente. Este hecho ha acaparado toda la atención en redes. Actualmente la publicación del influencer ya cuenta con más de ocho mil "me gusta" aunque los comentarios han sido limitados.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento que cometió Xuxo Dom?

Los hechos sucedieron en Tlalnepantla, Estado de México y fue el ciudadano Brandon Coronamos la persona encargada de hacer la denuncia pública, señalando al influencer Xuxo Dom como el presunto responsable del atropellamiento de la víctima, misma que conducía una motocicleta. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el famoso comediante habría perdido la placa de su auto, hecho por el que se habría descubierto que él era el posible responsable esto luego de que en facebook se dieran a conocer los datos de la placa por lo que muchos usuarios encontraron que las carcaterísticas y datos correspondían a la placa del vehículo del influencer. Ante esto, muchas personas le exigieron al comediante hacerse responsable ya que el hombre incluso podría perder la pierna.

Comediante Xuxo Dom se declara culpable de atropellamiento

Fue a través de su cuenta de instagram que el influencer dió a conocer que él había comentido el atropellamiento. Sin embargo aseguró que la razón por la que se alejó del lugar al momento de que ocurrieron los hechos fue para cuidar su integridad física y su vida ya que esta se encontraba en riesgo luego de la tensión del momento y la gran cantidad de personas que habían en el lugar "Actué bajo un temor findado por mi seguridad, pero nunca con la intención de abandonar la situación", fueron algunas de las palabras del comedinate.

Por otro lado, Xuxo Dom aclaró que su principal prioridad en este momento era que la víctima contara con la mejor atención médica en el Hosppital de Traumatología de Lomas Verdes. Incluso señaló que los familiares de la persona afectada ya cuentan con todos los datos del comedinate para contactarlo. Finalmente el creador de contenido aseguró que se encuentra a disposición de las autoridades para resolver todo por la vía del derecho y la conciliación. Hasta el momento se desconoce la situación médica actual de la víctima.