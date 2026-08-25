Las moscas de la fruta suelen aparecer cerca de frutas maduras, verduras, bebidas fermentadas, basura o restos de comida. Si bien estos insectos son diminutos, pueden convertirse en una pesadilla, pues las hembras dejan sus huevillos en los alimentos, lo que puede ocasionar enfermedades gastrointestinales. Es por ello que con estos 4 remedios caseros podrás deshacerte de ellas rápidamente. Mientras que con esta planta eliminarás las discusiones en la casa.

De acuerdo con el portal Raid, las moscas de la fruta se desarrollan en climas cálidos. Pero lo más preocupante es que pasan de ser huevo a adultas en un lapso de entre una o 2 semanas. Es por ello que, si ves volando este tipo de especies en tu cocina, es mejor tomar medidas y eliminarlas lo más pronto posible. También puedes hacer un insecticida natural con solo 2 ingredientes que seguro tienes en tu casa.

4 remedios caseros para deshacerse de las moscas de la fruta rápidamente|IA

Los 4 remedios caseros para deshacerse de las moscas

1. Vinagre de manzana y jabón: Una de las opciones consiste en colocar vinagre de manzana y una pequeña cantidad de jabón líquido para platos dentro de un recipiente. Se recomienda llenar el fondo de un frasco con vinagre de manzana y añadir una gota de jabón. Después, cubrir la parte superior con plástico , sujetarlo con una liga y realizar un pequeño orificio para atrapar las moscas.

2. Cono de papel: Otra alternativa consiste en utilizar un frasco pequeño con un cono de papel colocado en la abertura. Dentro se coloca una pequeña cantidad de fruta madura, jugo o vino para atraer a los insectos.

4 remedios caseros para deshacerse de las moscas de la fruta rápidamente|IA

3. Quitar fruta madura: El segundo paso no requiere ingredientes, ya que solo consiste en revisar toda la cocina para localizar alimentos maduros, como frutas maduras o en descomposición. Lo anterior, ya que las moscas pueden entrar al hogar desde frutas y verduras que ya contienen huevos o larvas, mientras que los restos fermentados permiten que el ciclo continúe.

4. Limpieza profunda: Si después de retirar la fruta las moscas continúan dentro de la cocina, conviene revisar zonas que suelen pasar desapercibidas. El fregadero, los desagües, los trapos húmedos, las esponjas y las áreas debajo de electrodomésticos pueden acumular restos orgánicos y humedad suficientes para que se reproduzcan, por lo que se recomienda lavarlos.