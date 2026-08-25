Una alfombra tejida a crochet puede ser una gran opción para las personas que buscan renovar la entrada, el baño o algún rincón de la casa con una pieza hecha a mano. Mientras que este truco del vaso de agua caliente que pocos conocen ayuda a mantener la comida caliente. Algunos modelos incluso utilizan restos de estambre, lo que facilita aprovechar materiales que ya se tienen en el hogar, como lo son estas 5 ideas.

Antes de poner manos a la obra, se debe considerar definir dónde se colocará la pieza, porque el tipo de fibra y el grosor influyen en el resultado. Para el baño, el algodón es ideal gracias a su capacidad de absorber humedad, que provoca la aparición de las moscas de la fruta. Mientras que para la entrada, las fibras facilitan la limpieza y soportan un uso frecuente.

Cómo tejer una alfombra a crochet: 5 ideas hermosas para poner en la entrada de tu casa o en el baño|IA

Las 5 ideas de alfombras a crochet

1. Alfombra redonda de baño: La primera alternativa consiste en elaborar una pieza circular con punto bajo. Para una versión más decorativa, se pueden alternar 2 o 3 tonos en cada vuelta. La combinación crea círculos concéntricos sin modificar la estructura básica del patrón.

2. Diseño rectangular para entrada: Una alfombra rectangular es ideal para colocar frente a una puerta porque aprovecha mejor espacios alargados. Una opción visual consiste en combinar 2 tonos y formar franjas horizontales. Otra posibilidad es mantener un solo color y utilizar una puntada con textura para que el diseño tenga relieve.

3. Alfombra de ondas: El tercer diseño apuesta por una superficie con relieve y tonos azules, verdes y blancos, aunque se pueden sustituir por los colores que combinen con la decoración del hogar. Esta opción puede funcionar en baños con decoración inspirada en el mar.

4. Tapete de algodón: El diseño está hecho de fibra, con el objetivo de que sea colocado en espacios donde existe contacto frecuente con agua. El diseño busca crear una pieza gruesa y cómoda para colocar frente a la tina o el lavabo.

5. Alfombra de franjas: La quinta opción utiliza bloques o franjas para conseguir una apariencia geométrica. Para una apariencia contemporánea pueden combinarse blanco y beige, gris y negro o dos tonos de una misma gama.