Así debes lavar las almohadas para mantenerlas en buen estado

El lavado frecuente de las almohadas es realmente importante para poder mantener una higiene del descanso, pero se debe hacer correctamente para prolongar la vida útil del relleno. Con el uso frecuente se acumula sudor, grasa corporal, células de la piel y restos de productos.

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Aquí te vamos a contar cómo lavar la ropa de cama correctamente para que puedas mantenerlas en buen estado y descansar correctamente. Todo depende del tipo de almohada y materiales.

¿Cómo lavar las almohadas correctamente?

Primero se debe tener en cuenta que la frecuencia de lavado depende del tipo de funda y relleno. En rasgos generales las almohadas deben ser lavadas al menos dos veces al año, mientras que las fundas y cubiertas protectoras requieren una atención más frecuente

Aquí debes tener en cuenta que las almohadas rellenas de plumas, plumón o fibra de poliéster suelen tolerar lavado a máquina. En cuanto a los rellenos de espuma se recomienda hacer una limpieza manual para evitar que haya un deterioro del material.

En cuanto a las almohadas de espuma sólida no deben ser introducidas en el lavarropas debido a que la agitación puede quebrar o deformar la estructura interna. En esos casos, también resulta clave revisar la etiqueta de cuidado antes de cualquier lavado, ya que algunos fabricantes fijan límites de temperatura, secado o inmersión.

La limpieza es esencial. |Canva

Una vez que tengas en cuenta esta información si vas a usar lavarropas debes usar agua fría o tibia, ciclo suave y una cantidad reducida de detergente. También se recomienda lavar dos almohadas a la vez para equilibrar la carga.

Para las almohadas de espuma, el lavado manual permite controlar mejor la fricción. Sumerge la pieza en agua con detergente suave y presiónala con cuidado para que el líquido atraviese el relleno. Procura que el secado sea completo para que no queden restos de humedad. En las almohadas de espuma, la indicación es dejarlas sobre una superficie ventilada, lejos del calor directo y del sol intenso.