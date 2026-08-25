Ideas DIY: realiza macetas tridimensionales con cartón de huevo

Sin dudas, uno de los elementos que se acumulan en casa y que terminan por lo general en la basura son los cartones de huevo. Muchos desconocen que este material puede aprovecharse para realizar distintas ideas DIY que son muy interesantes como el fabricar macetas.

El cartón de huevo tiene una forma y textura que te permite poder moldear para realizar diferentes objetos. En esta oportunidad te vamos a mostrar tres ideas para realizar macetas tridimensionales.

¿Cómo elaborar macetas con cartón de huevo?

Una de las ideas más llamativas es la de realizar macetas aprovechando las cavidades y relieves característicos del cartón. Las piezas pueden ser acomodadas e ir superponiéndose para dar lugar a los diseños.

Algunas de las ideas son:

Maceta con ondas verticales

La primera idea es colocar varias piezas de cartón de manera vertical para ir dando una superficie con ondas y relieves. El procedimiento es cortar las secciones del cartón de huevo y acomodarlas alrededor de un recipiente pequeño que funcione como base.

El formato puede darse mediante la unión de una pieza con otra o alternar la posición para ir creando diferentes alturas y texturas. Cuando el pegamento esté seco vas a pintar toda la superficie en un solo color. Así vas a obtener una maceta con apariencia artesanal.

Las macetas son hermosas.|Pinterest

Maceta con figuras geométricas

Aquí tenemos otra idea que consiste en utilizar las cavidades del cartón para formar un diseño con figuras geométricas. En este caso puedes cortar pequeños cuadrados, triángulos o secciones irregulares y pegarlas alrededor de una base circular o rectangular.

Se recomienda jugar con la posición de las piezas para darle niveles y profundidad. Procura que algunas sobresalgan más que otras. También utiliza tu creatividad para usar un solo tono para resaltar sombras y relieves del cartón o aplicar pintura con una esponja para darle una apariencia envejecida y artesanal.

Maceta con relieve irregular

Por último, tenemos este diseño en el que puedes cortar diferentes partes del cartón de huevo sin seguir una forma específica. Luego vas a pegarlas alrededor de un recipiente para crear una superficie irregular con curvas, ondas y distintos volúmenes.

También puedes combinar piezas de diferentes tamaños para darle mayor movimiento a la maceta. Para ir culminando el procedimiento puedes aplicar varias capas de pintura. Se recomienda usar tonos neutros, como blanco, arena, gris o terracota.