Decora tus macetas de cerámica con estas 3 ideas increíbles de decoupage

Las plantas son parte importante de muchas casas, pero necesitan de un recipiente bonito para lucir hermosas. Ante esto es que te traemos la técnica llamada decoupage con la que puedes personalizar tus macetas de cerámica.

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El decoupage consiste en adherir recortes de papel, telas o servilletas decorativas sobre materiales como cerámica, madera, vidrio o metal, aplicando finalmente una capa de barniz protector. El resultado es muy elegante.

¿Cómo aplicar el decoupage en macetas de cerámica?

Materiales



Macetas de cerámica

Servilletas decorativas o papel estampado

Tijeras

Pegamento para decoupage

Brocha suave

Pintura acrílica

Barniz transparente

Las mejores ideas de decoupage:

Maceta con estilo de retazos y estampados

En este caso puedes combinar diseños de diferentes colores, formas y estampados. Así es que puedes usar cuadros, flores, frutas y pequeños dibujos para crear una maceta llena de detalles en tonos rojos, blancos y rosas.

Para llevarlo a cabo tienes que limpiar bien la maceta y en caso de que quieras pintar una base de color claro. Luego recorta pequeños fragmentos de servilletas decorativas o papel estampado y acomódalos sobre la superficie hasta encontrar la combinación que más te guste.

Estas macetas son hermosas.|Pinterest

Una vez que el diseño esté listo puedes comenzar a pegar cada recorte con pegamento especial y una brocha. Cuando esté seco, aplica una capa de barniz transparente para sellar y proteger la decoración.

Maceta cubierta de flores

Otro diseño recomendado es el de cubrir la maceta con estampados de flores en tonos rosa, rojo y blanco en compañía de hojas verdes. El primer paso es pintar la maceta de blanco y dejar que se seque por completo. Luego separa con cuidado la capa decorada de la servilleta, coloca el diseño sobre la maceta y aplica el pegamento con una brocha suave. Hazlo poco a poco para acomodar el papel y alisar la superficie. Cuando todo esté seco, agrega una capa de barniz transparente para sellar el diseño.

Maceta rosa con mariposas

Por último, tenemos este diseño en el que debes tener una base rosa pastel y combinarlo con mariposas de diferentes colores, hojas y pequeñas ilustraciones botánicas.

Cuando la maceta con pintura rosa esté seca vas a pegar los recortes de mariposa, flores o lo que quieras. Procura alisar cada recorte con cuidado para que quede bien adherido a la cerámica. Al terminar, deja secar y aplica una capa de barniz transparente para proteger el diseño.