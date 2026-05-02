Caso Carolina Flores: Revelan las primeras palabras de Érika N al ser detenida

Lamentablemente el nombre de la ex reina de belleza no se hizo viral por la consecución de nuevos logros en el mundo del modelaje, sino por la inverosímil forma de morir. Y justamente ante la detención de su presunta asesina (todo indica que así es), se hizo viral todo lo que la señora Érika declaró al momento de ser detenida en Venezuela. Esto sabe de lo que se presume como la parte final del caso de Carolina Flores.

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¿Qué dijo la suegra de Carolina Flores al ser detenida?

La información que se está viralizando llegó desde el propio país donde se le detuvo. Se indica que las autoridades mexicanas le pidieron al país sudamericano que la retuvieron, por ello la confrontaron y capturaron por desacato a la autoridad, esto en el momento que la ley de Venezuela la confrontó..

Quien compartió la información de la detención de Érika N fue Norberto Mazza, periodista local, quien platicó cómo fueron los momentos donde la detuvieron: “Esto hizo que en un altercado, porque ella se negó a ser detenida, dijo: ¿Por qué?, que estaba en otro país, que no tenían autoridad como para detenerla por un delito que no había cometido, incluso lo negó”.

En ese sentido, sigue la polémica ante lo que muchos indican como una situación absurda, pues el video que se viralizó muestra el momento donde parece que Érika asesina a balazos a su nuera. Se descargaron 12 disparos en Carolina Flores, seis en el tórax y seis en la cabeza, lo cual terminó con ella de manera inmediata.

¿Cuánto tiempo le darían de cárcel a la suegra de Carolina Flores?

En estos momentos la ciudadana mexicana se encuentra encerrada en las instancias de Interpol en Venezuela, con la intención de conseguir lo necesario para extraditarla a México y que se haga cargo de sus delitos ante la ley de su país de origen. En ese sentido, se argumenta que podría recibir de 35 a 70 años de prisión por un delito que inclusive se trata como feminicidio.