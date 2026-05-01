Conoce las “uñas vampiro” la nueva tendencia en manicura

El mundo de la manicura es muy amplio por lo que constantemente nos encontramos con diseños, colores y texturas nuevas. Actualmente se han posicionado como las elegidas las uñas vampiro que es un estilo gótico con elegancia.

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Para esta manicura se utilizan los tonos intensos, oscuros y acabados brillantes que le dan a las manos un aire dramático y muy personal. En redes sociales y salones esto se está utilizando mucho.

¿Qué son las uñas vampiro?

Las uñas vampiro se inspiran en la estética gótica, que emplea colores saturados y profundos como el rojo sangre, borgoña, granate y negro con acabado glossy. También se pueden utilizar detalles metalizados o perlados.

Si bien el color es importante no lo es todo ya que el acabado juega un rol importante. Para ello es que se emplean brillantes, con efecto espejo, translúcidos o con degradados que van del tono más oscuro en la base a colores más claros o transparentes en la punta.

Para poder lucir las uñas vampiro tienes que hacer lo siguiente:

Elige un rojo oscuro y profundo, como burdeos o rubí intenso. Es ideal para usar solo o como base para detalles.

Utiliza el degradado, para ello empieza con un tono oscuro en la base y yendo hacia un rojo más claro o casi transparente en la punta. El resultado es sofisticado y con un toque romántico.

Agrega un acabado glossy con negro intenso y brillo alto para un efecto dramático y elegante.

Por último, incorpora detalles metalizados o perlados, como líneas finas, puntos o efectos tornasol, que elevan el estilo sin perder ese misterio característico.

Esta tendencia es muy utilizada por su versatilidad ya que queda bien looks nocturnos como casuales. Es una manicura que combina la sofisticación con el glamour y personalidad. Sin dudas, la estética gótica sigue presente y se va renovando de acuerdo con la época.