Los cocineros de MasterChef 24/7 revelan quiénes serían sus capitanes ideales para el domingo de eliminación

Los nervios por el quinto domingo de eliminación en MasterChef 24/7 HOY 21 de junio están a todo lo que da, especialmente entre los participantes que tienen delantal negro, pues saben que su lugar en la cocina más famosa de México está en riesgo. Sin embargo, no quieren dejar que la presión acabe con ellos, por lo que algunos optaron por tomarse la mañana libre para despejar la mente y hasta hacer estrategias.

Es el caso de Claudia, Pablo y Luis, quienes tuvieron una interesante plática en la que dieron su perspectiva de la competencia y revelaron con qué dinámicas les gustaría encontrarse. De acuerdo con los dichos de los cocineros, esperan que otra vez tengan visitas de los exparticipantes para hacer equipo con ellos y los cocineros confesaron que les ilusiona trabajar con "El Capi" Pérez y Bárbara de Regil, pues si bien no han estado en el formato, apuestan a que sería una buena experiencia.

¿Quiénes han sido los capitanes invitados a MasterChef 24/7?

En la temporada 2026 de MasterChef 24/7, ya van dos domingos de eliminación que se engalanan con la presencia de exparticipantes, quienes regresan para demostrar todo lo que aprendieron y apoyar a los grupso a que suban al balcón. Los primeros invitados fueron Roy, doña Clarita y Arturo López Gavito; de esa ocasión los eliminados fueron Arturo y Lula.

Mientras que la segunda ronda de capitanes especiales estuvo conformada por Honorina, Monica Dionne y Diego Jáuregui; en este episodio solo hubo un expulsado y fue Ricardo, que no logró demostrar que tenía lo necesario para seguir avanzando en la cocina más famosa de México.

Ellos son TODOS los participantes de MasterChef 24/7 que están en riesgo de eliminación HOY 21 de junio

Julio

Daniela

Pablo

Antrax

Lancer

Michelle

Carmen

Claudia

Luis

Recuerda que puedes votar por tu participante favorito para darle la salvación del público en MasterChef 24/7; la única excepción es Luis, pues Diego usó su poder del Pin para bloquearle este beneficio. Solo tienes que ingresar al sitio web o app de Azteca UNO y repartir los 10 votos GRATIS.