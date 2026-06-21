Qué hacer con las toallas de mano viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para darle un toque bonito a tu baño

Las toallas de mano viejas ya llegan a un punto en el que es imposible mantenerlas en buenas condiciones, por lo que muchos optan por desecharlas a la basura, ya que no encontramos formas de aprovechar la tela, pero ya no lo hagas, ya que existen opciones que podemos usar para renovar el aspecto del artículo.

Es así que te vamos a explicar cómo reutilizarlas eficientemente, una idea que te permitirá darle un toque bonito a tu baño al instante, un tesoro que muchos hemos dejado pasar en varias ocasiones.

¿Qué puedo hacer con las toallas de mano viejas?

Las toallas de mano viejas pueden servir de muchas maneras, ya que es posible reutilizarlas y darles un aspecto nuevo, el cual nos ayudará a darle un toque bonito a tu baño. Considera usar las siguientes alternativas:

Tapete de baño: Corta varias tiras de la toalla y entrelaza cada una de ellas para formar un espiral, o usa la técnica de patchwork para decorar el suelo de tu sanitario.

Canastas organizadoras: De una canasta de mimbre o metal, forramos su interior con rectángulos de toalla o creamos algunas bolsas, ideales para organizar los artículos de higiene.

Pantuflas tipo spa: De tus sandalias que tengas, dibuja la suela en la toalla, recortamos y cosemos; puedes agregar algodón para el relleno de la base.

Discos desmaquillantes: Adiós a los discos de algodón desechables; haz recortes circulares para que los puedas usar para retirar tu maquillaje; no olvides lavarlos constantemente.

¿Cómo puedo recuperar toallas que no secan?

Es posible que tus toallas de mano viejas aún las quieras mantener en casa, pero que su poder de secado ya no funcione. En esos casos te recomendamos que las laves dos veces: la primera de ellas que lo hagas con media taza de bicarbonato de sodio, y la segunda, lo hagas con una taza de vinagre.

No esperes más, evita desecharlas; mejor opta por reutilizarlas con los consejos anteriores para que puedas darle un toque bonito a tu baño, mientras aprovechas el textil que tienes en tu casa.