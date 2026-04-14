Los 3 tonos dorados que debes usar en tus diseños de uñas para darle elegancia a tus manos

Los diseños de uñas son el complemento perfecto para cualquier look y por esto es que resulta tan importante elegir el modelo correcto. Y un tono que está apoderándose de las tendencias de belleza en este 2026, es el dorado, que aunque antes se creía que solo podía usarse en ocasiones especiales, ahora es una excelente alternativa para que las manos siempre luzcan arregladas y sin encasillarse a una sola versión.

Dorado champagne, el color perfecto para diseños de uñas sofisticadas

Si buscas un manicure que sea elegante y que pueda usarse en distintas ocasiones sin parecer "inadeacuado", el dorado champagne es la mejor alternativa. Esto gracias a que se trata de una inspiración suave con toques cálidos, lo que le favorece a cualquier tipo de piel.

3 estilos de diseños de uñas en color dorado que se ven elegantes y serán tendencia en 2026|Pinterest

Tiene como ventaja el hecho de que su intensidad puede moderarse y combinarse con otras de las técnicas de "nail art" que se están usando en la temporada primavera 2026. Algunas de las inspiraciones que no fallan, son las bases lechosas y los efectos estilo "ojo de gato", que también son famosos por su versatilidad.

"Golden" intenso con relieves de gel

El dorado es por sí mismo un color que deslumbra gracias a sus destellos de brillo y la calidez con la que se acopla a todos los tonos de piel. Sin embargo, siempre es posible maximizar sus efectos cuando se recurre a un esmalte intenso y uniforme, como el tipo "golden" que hace referencia a la apariencia tan espectacular del oro.

3 estilos de diseños de uñas en color dorado que se ven elegantes y serán tendencia en 2026|Pinterest

Y por si esto no es suficiente, los diseños de uñas que están en tendencia para 2026 también apuestan por los relieves de gel, una técnica hecha con materiales moldeables que le dan forma a siluetas irregulares y aportan profundidad en las manos.

Estilo cromático para un diseño de uñas atrevido

En el caso de las que prefieren los manicures llamativos que acaparan la atención desde el primer instante, los diseños de uñas metálicos son la opción perfecta para complementar un atuendo básico y elevarlo al instante. Esta técnica, también conocida como "uñas cromáticas", se distingue por tener una capa sólida con muchísimo brillo, pero con efecto similar al del reflejo de un espejo.

3 estilos de diseños de uñas en color dorado que se ven elegantes y serán tendencia en 2026|Pinterest

Casi siempre se lleva en diseños lisos, pero igualmente es posible combinarlo con patrones geométricos, líneas y hasta figuras de corazones o estrellas. Lo único a considerar es que requiere de cuidados más detallados para que el efecto no pierda fuerza con el paso de los días.