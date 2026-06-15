La mejor técnica para quitar el olor a humedad en los trapos de cocina

Es importante mantener una buena limpieza en los trapos de cocina, debido a que son un elemento que usamos para eliminar la suciedad de superficies, por lo que en ciertos momentos se puede convertir en un auténtico almacenador de bacterias si no lo lavamos con frecuencia.

Para poder limpiarlo correctamente, te detallaremos la mejor técnica para limpiar la tela y quitar el olor a humedad con eficacia, así que toma nota de todos los pasos que debes cumplir al respecto.

¿Cómo quitarle el mal olor a los paños?

Los trapos de cocina suelen rápidamente tener un mal olor, debido a que no se les da la limpieza correctamente, además de almacenar muchos microorganismos. Para que le puedas quitar el olor a humedad, se recomienda usar la mejor técnica con los siguientes pasos:

En un cuenco agregamos 2 tazas de agua caliente, una taza de vinagre blanco y 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Deja en el agua los trapos sucios durante 30 minutos. Pasado el tiempo, tallamos la tela y agregamos un poco de detergente de lavavajillas para eliminar la grasa. Finalmente, enjuagamos y dejamos secar extendidos bajo el sol.

Para mantener la limpieza de los trapos, se recomienda hacer el proceso de lavado cada 2 o 3 días, en especial si son textiles que se usan a diario. La técnica que te explicamos puede hacerse a la semana, mientras que constantemente puedes hacerlo solamente con agua y detergente de trastes.

¿Cómo sacar la mugre de los trapos?

Si cuentas con trapos de cocina muy sucios, no te preocupes. Para hacer una limpieza más profunda, en una olla con agua, un chorrito de vinagre con una cucharada de bicarbonato de sodio; debe estar hirviendo por lo menos 15 minutos. Es una técnica que puedes hacer para las limpiezas profundas.

Con ambas alternativas vas a quitar el olor a humedad al instante, siendo la mejor técnica para poder usarlo en tu cocina; además de tener un buen aroma, podrás limpiar correctamente los textiles.