Las 3 técnicas de maquillaje que hacen que el delineado sea más duradero

El maquillaje sigue siendo una de las herramientas de belleza más utilizadas y que se sigue enriqueciendo. No solo los productos nuevos son los que lo mantienen vigente sino que los diseños y técnicas van mutando y actualizando la forma en que nos producimos.

Noticias Querétaro del 12 de marzo 2026

Cada vez son más las personas que eligen el maquillaje a toda hora y no como antes que, por lo general, se empleaba en ocasiones especiales. Ante esto, resulta necesario conocer trucos o secretos para que su duración se extienda por varias horas y para eso ha llegado la Inteligencia Artificial (IA).

La duración del maquillaje

La aplicación Gemini ha sido consultada sobre la duración del maquillaje y esta, tras un breve análisis de bases de datos, ha respondido que para lograr un maquillaje que resista intacto de la mañana a la noche, la clave reside en la preparación de la piel y el uso de capas delgadas.

La IA desarrollada por la compañía Google confirma la existencia de productos que ayudan a fijar el maquillaje, pero también abunda en tips como el uso de papeles de arroz para absorber el exceso de grasa sin retirar el color. De todos modos, precisa que existen técnicas que se pueden tener en cuenta.

Un delineado más duradero

“Lograr un delineado impecable que no se mueva en todo el día es el ‘santo grial’ del maquillaje”, sentencia Gemini. Esta tecnología vuelve a remarcar que “no solo se trata del producto, sino de la preparación y el sellado de la zona”.

Es por tal motivo que esta Inteligencia Artificial nos lleva de la teoría a la práctica al compartirnos las tres técnicas de maquillaje más efectivas para maximizar la duración de nuestro delineado:

La técnica del "sandwich" (capas de texturas): Esta es la regla de oro de los maquilladores profesionales. Consiste en alternar texturas secas y cremosas para crear una barrera impenetrable.



Aplica una prebase de sombras (primer) o un poco de corrector en el párpado y séllalo con polvos traslúcidos. Esto elimina la grasa natural de la piel que suele "derretir" el delineador. Realiza el delineado con tu lápiz o gel habitual. Con un pincel angular, aplica sombra del mismo color justo encima del trazo. El polvo de la sombra "fija" el pigmento cremoso del delineador.

El "invisible tightlining" (delineado entre pestañas): A veces el delineado se corre porque el producto se transfiere al parpadear. El tightlining consiste en delinear la línea de agua superior y, sobre todo, rellenar los huecos entre las raíces de las pestañas.



Al no dejar espacios vacíos, el diseño se ve más sólido y es menos propenso a descascarillarse.

Tip pro: Usa un lápiz de larga duración (waterproof) y asegúrate de secar un poco la línea de agua con un bastoncillo de algodón antes de aplicar el producto para que se adhiera mejor.

El sellado con spray fijador y pincel: Si necesitas que el delineado aguante eventos de muchas horas o climas húmedos, el spray fijador es tu mejor aliado, pero no solo al final del maquillaje.

