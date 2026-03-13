Las 3 mejores técnicas de maquillaje para disimular imperfecciones de la piel

Estamos en una época en donde las apariencias parecen dominar la escena y es que el auge de las redes sociales “demanda” que nos veamos siempre bien. Es por eso que no solo se ha potenciado la industria de la moda, sino también la de la actividad física, el maquillaje y la manicura, entre otras.

La Inteligencia Artificial (IA), que también está en auge, se ha convertido en una gran aliada de quienes buscan una estética que siempre sorprenda. Es que esta tecnología no solo puede compartir todo lo más reciente en tendencias de la moda, sino que enseña cómo lucirse debido al análisis que puede hacer de cada una de las industrias, anteriormente señaladas.

Maquillaje y estética

“Para mejorar la estética a través del maquillaje, la clave reside en la preparación de la piel y el uso de la técnica de claroscuro para armonizar las facciones”, advierte Gemini. Esta aplicación de IA analizó diversas fuentes de información y remarcó que “una hidratación profunda seguida de una base de cobertura ligera permite que el rostro luzca vital y saludable, evitando el efecto de ‘máscara’”.

@gsusserranomua ✨ Si no te maquillas porque nunca logras cubrir tus imperfecciones… este video es para ti. 👉 Manchas marrones → precorrector naranja. 👉 Marcas rojas o rosadas → precorrector verde. 👉 Ojeras muy oscuras → precorrector salmón si tu piel es clara, o naranja si tu piel es más oscura. 💬 Cuéntame en comentarios qué imperfección quieres camuflar y te digo cómo hacerlo. ¡No se trata de tapar, sino de neutralizar! ♬ sonido original - Jesús Serrano

La IA responde diferentes consultas sobre el tema pero a modo de conclusión señaló que “el objetivo final no es transformar la cara, sino utilizar el color y la textura para equilibrar las proporciones y proyectar una imagen más simétrica y descansada”.

¿Cómo disimular imperfecciones de la piel?

No hay dudas de que el maquillaje cumple un rol muy importante en torno a la estética que queremos mostrar, incluso cuando tenemos algunas imperfecciones en el rostro. Al respecto, Gemini afirma que lograr una piel con acabado impecable no siempre requiere capas pesadas de producto; a veces, el secreto está en la técnica y en cómo jugamos con la luz y la textura.

Tras lo señalado, esta Inteligencia Artificial compartió las tres mejores técnicas de maquillaje para disimular imperfecciones de forma efectiva y natural:

Corrección por color: En lugar de saturar la piel con base, esta técnica utiliza la teoría del color para neutralizar manchas antes de aplicar el corrector normal. Al usar tonos opuestos en la rueda cromática, se cancela la imperfección sin necesidad de mucho grosor:



Verde: Ideal para neutralizar rojeces (acné, rosácea o capilares).

Naranja/Salmón: Perfecto para ojeras azuladas o manchas oscuras en pieles medias a oscuras.

Amarillo: Útil para cubrir hematomas o venitas moradas.

Micro-Concealing (Puntillismo): Esta es la técnica favorita de los maquilladores profesionales para un acabado de "piel real". Consiste en aplicar el corrector únicamente sobre la imperfección con un pincel muy fino de precisión (como uno de labios o de delineado).



El truco: Aplica el punto de corrector, deja que se asiente por 30 segundos para que gane cobertura, y luego difumina solo los bordes con un dedo o una esponja pequeña. Esto evita que el resto del rostro se vea cargado.

El método del "sandwich" de polvos: Si el problema es la textura (poros abiertos o cicatrices), el orden de los productos cambia para crear un efecto de filtro difuminado (blur):

