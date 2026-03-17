Las 3 mejores técnicas de maquillaje para pieles maduras y con arrugas

El maquillaje puede ayudar a disimular la apariencia de las arrugas pero, según la Inteligencia Artificial (IA), su función principal es suavizar la textura y unificar el tono de la piel en lugar de "taparlas" por completo. Por lo tanto, se trata de una herramienta clave.

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En el caso de pieles maduras y con arrugas, el maquillaje tradicional puede integrarse con protectores solares con color o cremas con pigmentos. Esta recomendación de la IA ofrece una cobertura natural que protege la elasticidad de la piel mientras mejora su aspecto inmediato.

¿Por qué aparecen las arrugas en la piel?

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que las arrugas son una parte natural del envejecimiento. De todos modos, añaden que es más probable que estas líneas y pliegues se formen en la piel que suele estar expuesta al sol, como la cara, el cuello, las manos y los antebrazos.

Sus expertos advierten que si las arrugas nos molestan, existen muchas opciones para ayudar a alisarlas o hacerlas menos visibles. “Entre ellas, se incluyen los medicamentos, las técnicas de rejuvenecimiento de la piel con láser, los rellenos y la cirugía”, remarca Mayo Clinic.

Maquillaje para pieles con arrugas

Más allá de lo señalado por los expertos en la piel, la aplicación Gemini pone el foco en el maquillaje y afirma que “para lograr un acabado natural y rejuvenecedor en pieles con líneas de expresión, el secreto no está en cubrir, sino en preparar y texturizar”.

Esta Inteligencia Artificial explica que a medida que la piel madura, la pérdida de colágeno y elasticidad hace que los productos pesados se acumulen en los pliegues, acentuando lo que queremos disimular. Para eso, comparte las tres técnicas más efectivas para un efecto "lifting" inmediato:

El "Underpainting" (Maquillaje Inverso): Esta técnica consiste en aplicar el corrector, el contorno y el rubor debajo de una capa muy fina de base.



Por qué funciona: Al aplicar los productos de estructura primero, evitas poner capas excesivas de maquillaje sobre la piel.

Cómo hacerlo: Aplica tus productos en crema directamente sobre la piel hidratada y difumínalos. Luego, pasa una brocha con un poco de base fluida (o una BB cream) por encima. El resultado es un brillo que parece venir desde dentro, sin que el producto se asiente en las arrugas.

La Técnica del "Stippling" con Esponja Húmeda: Olvídate de arrastrar la brocha, ya que esto puede levantar pequeñas descamaciones o marcar más los poros.



Por qué funciona: El rebote suave (stippling) deposita el pigmento de forma uniforme sin estirar la piel.

Cómo hacerlo: Usa una esponja de microfibra o una clásica beauty blender bien escurrida. Presiona el producto con toques rápidos y ligeros. La humedad de la esponja añade una capa extra de hidratación que evita el efecto acartonado.

El Foco en Puntos de Luz (Sustitución del Polvo): El exceso de polvo traslúcido es el mayor enemigo de las pieles maduras porque absorbe la humedad y "quiebra" el acabado.

