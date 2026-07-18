El novio de Daniela muestra el tierno regalo que hizo Héctor Parra para la cocinera de MasterChef 24/7

Daniela, la cocinera de MasterChef 24/7, celebró su cumpleaños el pasado 16 de julio. La concursante comparte su mes de nacimiento con su papá, Héctor Parra, quien actualmente se encuentra en prisión. Con motivo del natalicio del actor, Diego Hopster, novio de la participante de la competencia culinaria, visitó a su suegro y recibió un tierno regalo a nombre de su pareja.

En redes sociales, el joven compartió un video en el que relató cómo fue la visita a su suegro por su cumpleaños. "Hoy fue su quinto cumpleaños en el reclusorio. Yo a mi suegro lo veo que le cuesta estar ahí", indicó Hospter.

El tierno regalo de Héctor Parra para la cocinera de MasterChef 24/7

El novio de daniela explicó que no quería concentrarse en las cosas malas, y mejor hablar de lo bueno de la visita. En ese sentido, mostró el regalo que hizo el actor para su hija. "Me dan ganas de llorar cuando veo esto, porque veo el amor de un padre a su hija, la admiración que tiene Héctor hacia su hija en cada pliegue, en cada detalle, en cada parte tallada de esta pieza", añadió.

En el video se puede observar una muñequita elaborada en madera que lleva un delantal blanco de MasterChef México 2026. La figura de la cocinera también tiene su característico cabello castaño con rubio al frente y ropa azul. "Hasta le hizo su pelo. Le hizo su pelo. Amigos, si esto no es amor, yo no sé qué es", expresó Diego.

Así recordó Daniela a su papá en la gala de MasterChef 24/7

Así como Héctor Parra tiene a su hija en sus pensamientos, la cocinera también recuerda constantemente a su papá en la competencia, y sobre todo cuando se trata de días especiales. El pasado 7 de julio en la gala de MasterChef 24/7, Daniela le mandó un mensaje a su progenitor y le dedicó su platillo.

Ese mismo día, la concursante tuvo la suerte de convertirse en la tercera capitana, por lo que en la "Batalla por equipos" del día siguiente comando a un grupo de cocineros.

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