MasterChef 24/7: El error al sellar la carne que muchos cometen y puede arruinar un corte

El manejo de las proteínas es una de las pruebas de fuego más determinantes para los cocineros de MasterChef 24/7 . No importa qué tan sofisticada sea una salsa o qué tan creativa sea la guarnición; si un corte de carne llega a la mesa de los jueces con una textura hervida, grisácea y desprovista de esa codiciada costra dorada, el veredicto será implacable, e incluso podría costarle el lugar dentro de la competencia.

Sellar una pieza de carne parece una maniobra elemental de la cocina cotidiana, pero es precisamente en su sencillez donde se comete el error más común y catastrófico: cocinar la proteína cuando está congelada o excesivamente húmeda.

El peor error al sellar un corte de carne

Para entender por qué se arruina un buen corte en el sartén, hay que mirar de cerca lo que ocurre a nivel físico cuando el alimento entra en contacto con el calor. Muchos cocineros aficionados cometen la equivocación de llevar la pieza directo del refrigerador a la estufa sin preparación previa, ignorando que el agua es el enemigo número uno del dorado perfecto.

Cuando intentas cocinar una pieza que aún conserva cristales de hielo en su interior, el descongelamiento se produce de manera completamente irregular. Esto provoca que el exterior se cocine en exceso mientras que el centro permanece crudo y frío. Sin embargo, el verdadero desastre culinario ocurre con la humedad superficial.