7 botanas fáciles de hacer para ver la Clausura del Mundial 2026, España vs Argentina

¡La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin! Este domingo, 19 de julio, se disputará el último partido del torneo entre España vs. Argentina para definir al Campeón del Mundo. El juego dará inicio en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México) y podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. Mientras la gran hora llega, aquí te compartimos 7 ideas de botanas fáciles y rápidas de preparar para disfrutar del partido cómo se debe. Así que toma nota y ve pensando en qué snacks elegirás para ver la GRAN FINAL.

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7 botanas fáciles y rápidas para ver el España vs. Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde papitas preparadas y fruta fresca hasta snacks más elaborados y estilo gourmet. Estas son 7 ideas de aperitivos fáciles de hacer para ver la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mini hamburguesas

El clásico que nunca falla. Estas hamburguesitas son súper fáciles de hacer y comer, por lo que no tendrás que despegar los ojos de la pantalla en ningún momento. Como tip extra, puedes decorarlas con baloncitos en palillos, lo que dará un resultado súper aesthetic.

Jicaletas

Rebana jícama e insértala en un palillo para hacer brochetas. Cubre las rebanadas con chamoy y chilito en polvo. ¡Ufff! Una opción súper fresca, fácil de preparar, llena de sabor y muy a la mexicana.

Mini pizzas

Este bocadillo es irresistible. Individual, pequeño, bonito y fácil de hacer. Lo mejor de todo es que puedes personalizar con los ingredientes de tu preferencia. ¡Y no necesitas masa para hacer pizza! Puedes sustituirla por pan pita o tortillas de maíz. Lleva al horno y el resultado será delicioso.

Pepinos locos

Haz cilindros de pepino con un hueco al centro, rellénalos de cacahuates, gomitas, chamoy y limón, y listo. Tendrás un snack fresquito y delicioso que hará agua la boca a cualquiera que lo pruebe.

Mini banderillas

Esta idea es más laboriosa, pero el resultado es igual de rico. Compra salchichas cocktail y cúbrelas en masa de hot cakes. Llévalas a freír y listo. Tendrás unas mini banderillas súper aesthetic y deliciosas. Acompaña con cátsup, mostaza o el aderezo de tu preferencia.

Tabla de quesos y charcutería

Para una opción más gourmet, te recomendamos una tabla de quesos y charcutería. Esta idea es perfecta para mezclar diferentes texturas entre quesos suaves, carnes frías, frutos secos y nueces. ¡Quedará delicioso!

Papitas preparadas

Por último, pero no menos importante, están las papitas preparadas. Esta es de las botanas más rápidas de hacer, sólo vierte un mix de papas de tu preferencia en un bowl y agrega un poco de salsa picante, salsa inglesa, chile en polvo, limón y ufff. El resultado te hará agua la boca.