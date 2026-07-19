MasterChef 24/7: Los 3 mejores ingredientes naturales para preparar mascarillas para el pelo

Lograra mantener el pelo pulcro, hidratado y con brillo en las condiciones que exige una cocina como MasterChef 24/7 parecería una tarea imposible, pues el calor y la humedad pueden afectar la salud de tu melena. Sin embargo, la solución no siempre se encuentra en costosos tratamientos estéticos, sino en los mismos ingredientes naturales que utilizas para tus platillos más sofisticados.

Por si no lo sabías, tu despensa esconde verdaderos elixires de belleza capaces de transformar el cabello opaco, seco o graso. A continuación, te compartimos cómo aprovechar tres elementos básicos de la cocina para diseñar tratamientos capilares de nivel experto en casa.

Mascarillas para el pelo con ingredientes naturales

Aceite de coco y miel

Para aquellas melenas castigadas por el calor de los fogones que lucen deshidratadas y quebradizas, la combinación de aceite de coco y miel pura es infalible, comparte Luxy Hair.

A diferencia de los productos comerciales que solo cubren la superficie, los ácidos grasos del aceite de coco penetran directamente en la fibra capilar para restaurar la humedad desde el interior. Por su parte, la miel actúa como un humectante natural que atrapa el agua y sella la cutícula, devolviendo el brillo perdido.

Canela

Si el objetivo en la estación de cocina es acelerar el crecimiento del cabello y fortalecer el folículo piloso, la canela es la especia estrella. Sus potentes propiedades antimicrobianas no solo combaten la caspa, sino que estimulan la microcirculación del cuero cabelludo, impulsando la llegada de nutrientes.

Canela|Derkien/Getty Images/iStockphoto