3 diseños de uñas que combinan con la playera negra de la selección mexicana en el Mundial 2026

Es oficial, estamos a tan solo un día de que de fin la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo, eso no significa que la emoción patria se vaya, por lo que en esta ocasión te damos 3 ideas distintas de diseños de uñas para que puedas combinar con tu jersey de la selección mexicana, pero con la de color negro, la cuál es elegante y muy sofisticada.

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Mundial 2026: Diseño de uñas para combinar con la jersey de la selección mexicana

Algunos de estos diseños son discretos, sofisticados y elegantes, mientras que otros son más originales y creativos, el que desees utilizar dependerá de tu personalidad y del tipo de outfit con el que combines cada diseño. Recuerda que lo importante es que te sientas cómoda en todo momento.

Diseño de uñas negras con plateado

Este diseño de uñas consiste en mantener un tamaño largo. Puedes darle una forma cuadrada o de almendra a las puntas. Por otro lado, uno de los elementos que debe tener es el color plata, el cual puede estar incrustado a través de detalles como pedrería o formas como líneas, corazones, flores, hojas o la figura que más te agrade. Incluso puedes añadirle detalles en 3D, todo dependerá de tu estilo. Recuerda que los accesorios le darán un toque más lindo a tus manos.

Diseño de uñas negras efecto ojo de gato

Este diseño, como su nombre lo indica, consiste en que las uñas tengan un efecto de ojo de gato en color negro. Este se basa en una técnica en la que se utiliza un esmalte magnético y un imán ya que se busca crear una franja de luz que ilumine y genere un efecto óptico de movimiento. Finalmente se cura con ayuda de lámpara y se sella con top coat para que tenga mucho brillo. Puedes dejar las uñas totalmente en color negro; o bien, hacer un degradado con otro tono como el color gris.

Diseño de uñas negras con estrellas

No cabe duda de que las estrellas en las uñas es una tendencia que llegó para quedarse, es por eso que este diseño consiste en colocar estas figuras en tus uñas. Sin embargo, dependerá de toda tu creatividad como las coloques. Puedes combinar el color negro con blanco o negro con gris además de que puedes hacer uso de pedrería o el efecto degradado.