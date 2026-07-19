MasterChef 24/7: 5 alimentos ricos en proteína que benefician la salud y no pueden faltar en la cocina

La proteína es uno de los nutrientes más importantes para el organismo, ya que contribuye a la formación y reparación de músculos, tejidos y órganos, además de favorecer la sensación de saciedad y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Por ello, los expertos recomiendan incluir fuentes de calidad dentro de la cocina, como lo han mostrado en las preparaciones de MasterChef 24/7. Estos son 5 ingredientes que no pueden faltar en una despensa.

MasterChef 24/7: 5 alimentos ricos en proteína para tu despensa

En MasterChef 24/7, los "Maestros del fuego" y Chefs suelen recordar que una buena cocina comienza con ingredientes nutritivos y versátiles. Ya sea para preparar un desayuno completo, una comida ligera o una cena saludable, existen alimentos ricos en proteína que pueden convertirse en aliados indispensables dentro de cualquier despensa.

De acuerdo con Medline Plus, "las proteínas son los pilares fundamentales de la vida", y es necesario consumirlas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir nuevas. De acuerdo al sitio especializado, los aminoácidos se encuentran en fuentes animales como las carnes, leche, pescado y huevos. También en vegetales como la soya, fríjoles, legumbres y algunos granos.

Estos son 5 aliementos ricos en proteína que ni pueden faltar en la cocina:



Huevos: son considerados una de las proteínas de mayor calidad gracias a que contienen aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Además, aportan vitaminas y minerales. También destacan por su versatilidad, pues pueden prepararse en omelettes, revueltos, cocidos o incorporarse a múltiples recetas. Pechuga de pollo: es uno de los ingredientes más utilizados en una alimentación saludable debido a su alto contenido de proteína y bajo aporte de grasa cuando se consume sin piel. Combina fácilmente con verduras, ensaladas, sopas, pastas o preparaciones a la plancha, por lo que resulta una excelente opción para el menú semanal. Lentejas: son una alternativa económica y muy nutritiva para quienes buscan incorporar más proteína de origen vegetal a su dieta. Además de aportar muchos nutrientes, ayudan a prolongar la sensación de saciedad y favorecen una buena digestión. Pueden utilizarse en sopas, ensaladas, guisos o como base para hamburguesas vegetales. Yogur griego natural: destaca por su elevada cantidad de proteína y por contener probióticos, microorganismos que benefician la salud intestinal. Asimismo, es una excelente fuente de calcio y puede disfrutarse solo, acompañado de fruta, semillas o avena, e incluso utilizarse para preparar aderezos y salsas más ligeras. Salmón: no solo es una excelente fuente de proteína de alta calidad, sino también de ácidos grasos omega-3, conocidos por favorecer la salud cardiovascular y cerebral. Además, aporta vitaminas, nutrientes esenciales para el organismo. Puede prepararse al horno, a la plancha o en ensaladas, convirtiéndose en una opción saludable y llena de sabor.

Estos cinco alimentos destacan porque ofrecen proteína de alta calidad junto con otros nutrientes esenciales.|Canva

Incorporar estos cinco alimentos a la dieta diaria puede ayudar a cubrir las necesidades de proteína mientras se obtienen vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables. Como suelen demostrar los Chefs en MasterChef México 2026, una buena receta no solo depende de la técnica, sino también de la calidad de los ingredientes, por lo que mantener estos productos en la cocina es una forma práctica de preparar platillos nutritivos para toda la familia.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.