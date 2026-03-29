Cuál es la temperatura con la que debes lavarte el pelo para que dure limpio por más tiempo

Mantener el pelo limpio durante más días no es una misión imposible. Esto no depende únicamente del shampoo o los tratamientos que se utilicen. Uno de los factores más determinantes es la temperatura del agua durante el lavado.

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Este aspecto influye directamente en el equilibrio del cuero cabelludo y en la producción de grasa: dos variables clave para prolongar la sensación de frescura. Diversos especialistas en tricología y peluquería coinciden en que un uso incorrecto de la temperatura puede generar el efecto contrario: un cabello que se engrasa más rápido y pierde volumen.

Por eso, ajustar este hábito cotidiano puede marcar una diferencia real en la rutina capilar sin necesidad de sumar productos. Esta es la temperatura adecuada para el lavado del cabello.

Temperatura ideal para lavar el pelo: consejos de los expertos

La evidencia aportada por especialistas señala que la temperatura óptima del agua para lavar el cabello debe situarse entre 35°C y 38°C, es decir, agua tibia. Así lo explica la tricóloga Anabel Kingsley, de la reconocida Philip Kingsley Clinic, quien sostiene que el agua tibia limpia eficazmente sin eliminar en exceso los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo.

Por encima de los 40°C, el agua comienza a ser considerada demasiado caliente para la fibra capilar. Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), el calor excesivo puede alterar la barrera cutánea, provocando sequedad e irritación. Esto lleva al cuero cabelludo a producir más sebo como mecanismo de defensa.

En contraste, finalizar el lavado con agua fría, es decir, entre 15°C y 20°C, puede aportar beneficios estéticos. El estilista Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, explica que un último enjuague frío ayuda a sellar la cutícula, lo que se traduce en más brillo y una textura más suave.

¿Cómo influye la temperatura en la grasa capilar y la duración del lavado?

El impacto de la temperatura va más allá de la limpieza inmediata. La dermatóloga y tricóloga Natalia Jiménez señala que cuando se utiliza agua muy caliente de forma habitual, se produce un efecto rebote: el cuero cabelludo compensa la pérdida de lípidos generando más grasa en menos tiempo.

Esto explica por qué muchas personas sienten que su pelo se ensucia al día siguiente, incluso después de un lavado profundo. Mantener el agua dentro del rango tibio permite conservar el equilibrio natural del cuero cabelludo y espaciar los lavados.

Además, expertos en cuidado capilar como el equipo de la British Association of Dermatologists recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura durante el lavado, ya que pueden sensibilizar tanto la piel como la fibra capilar. En definitiva, controlar los grados del agua mejora el aspecto del cabello y ayuda a que se mantenga limpio, ligero y saludable por más tiempo.