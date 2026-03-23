Los 3 mejores tips para que el cabello se vea saludable y brillante

Existe una gran cantidad de productos y técnicas para el cuidado del cabello. Es que se trata de una de las industrias más queridas en el mundo de la belleza ya que nuestra cabellera posee una gran importancia a la hora de mostrar nuestra personalidad y estilo.

Noticias Veracruz del 20 de marzo 2026

Los cortes de cabello, los peinados y los colores no son lo único que importa en este aspecto. Los expertos en este rubro advierten sobre los cuidados que debemos tener para mantenerlo siempre brillante y, principalmente, con una buena salud.

¿Por qué cuidar nuestro cabello?

Cuidar el cabello va más allá de una cuestión meramente estética; se trata de una extensión de nuestra salud general, remarca Gemini. Esta aplicación de Inteligencia Artificial (IA) ha analizado bases de datos relacionadas con esta industria y es por eso que ha precisado la importancia de cuidarlo.

“El cabello actúa como una barrera protectora para el cuero cabelludo contra la radiación solar y los cambios de temperatura, además de ser un indicador de posibles deficiencias nutricionales o desequilibrios internos”, señala la IA. Es por esto que Gemini invita a mantener una rutina de higiene y nutrición capilar adecuada porque “ayuda a prevenir problemas comunes como la caída prematura, la caspa o la debilidad de la fibra, asegurando que cumpla su función biológica de manera óptima”.

¿Cómo lograr un cabello saludable y brillante?

Gemini afirma que al proteger nuestro cabello de factores externos como la contaminación y el uso excesivo de calor, no solo preservamos su brillo y suavidad natural, sino que también promovemos un hábito de autocuidado que refuerza nuestra salud emocional y seguridad personal.

Por lo tanto, esta Inteligencia Artificial manifiesta que para lograr un cabello radiante y con vitalidad, la clave está en equilibrar la hidratación interna con la protección externa. Ante lo señalado, comparte los tres mejores consejos para transformar su apariencia:

El último aclarado con agua fría: Aunque un baño caliente sea relajante, el calor abre la cutícula del cabello, lo que lo vuelve opaco y propenso al frizz. Al terminar de lavar tu cabello, realiza un enjuague final con agua fría.



El beneficio: El frío sella la cutícula instantáneamente, permitiendo que la superficie del cabello refleje mejor la luz y se sienta mucho más suave al tacto.

Nutrición estratégica con aceites naturales: El brillo es, en esencia, una señal de que el cabello está bien hidratado. Aplicar un aceite ligero (como el de argán, coco o almendras) de medios a puntas es fundamental.



Cómo aplicarlo: Usa apenas dos o tres gotas sobre el cabello húmedo para retener la humedad, o sobre el cabello seco para controlar las puntas abiertas y dar un acabado luminoso inmediato.3.

Minimiza el daño térmico y mecánico: El uso excesivo de planchas y secadores "quema" el brillo natural. Si no puedes evitarlos, usa siempre un protector térmico. Asimismo, evita frotar el cabello con la toalla al salir de la ducha; en su lugar, presiona suavemente para absorber el agua.

