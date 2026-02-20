La nueva tendencia que le dice adiós a las mesas cuadradas; ahorra espacio y aporta elegancia

Durante mucho tiempo es que las mesas cuadradas fueron las más elegidas para utilizar en los hogares ya que eran prácticas, fáciles de ubicar y funcionales por lo que se adaptaban a comedores chicos y cocinas integradas.

El 2026 trae muchos cambios por lo que las mesas cuadradas se verán afectadas ya que serán reemplazadas por mesas redondas y ovaladas. Esta es una nueva tendencia por ocupar menos espacio visual y aportar mayor elegancia al ambiente.

Los cambios no solo responden a una cuestión estética sino que acompaña una transformación más profunda en la manera de habitar los espacios que pueden ser más chicos, flexibles y multifunción.

¿Cuál es el motivo por la que las mesas curvas reemplazan las cuadradas?

Uno de los motivos por el cual las mesas redondas y ovaladas son tendencia es por la circulación. Es un mueble sin esquinas que permite una movilidad con más fluidez alrededor del mueble por lo que es importante cuando cada centímetro cuenta en un departamento.

Por otro lado, las curvas de la mesa suavizan el ambiente y generan una sensación de mayor amplitud. Mientras que las mesas cuadradas tienden a “cortar” el espacio, las curvas integran mejor el comedor con el resto de la casa.

Estas mesas son funcionales.|Canva

Entre sus principales ventajas se destacan:



Ocupar menos espacio visual y real.

Mejorar la circulación en ambientes chicos.

Permitir sentar más personas sin rigidez.

Aportan unaestética más moderna y elegante.

También tenemos que destacar que las mesas curvas tienen en sus materiales predominantes maderas claras, las superficies de piedra natural, el microcemento y los acabados mate. La combinación apunta a lograr calidez sin perder sofisticación.

Los estilos son simples, sin estructuras pesadas ni adornos excesivos. La elegancia se basa en la forma y en la proporción, no en la cantidad de elementos. Las mesas redondas u ovaladas pues básicamente son las preferidas porque ocupan menos, se ven mejor y hacen del comedor un lugar más amable y funcional.