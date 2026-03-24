5 diseños de “uñas limpias” que están en auge

La tendencia de uñas limpias se ha coronado como la opción perfecta para llevar esta primavera de 2026, debido a que son prácticas, sencillas y naturales.

También llamadas "clean nails", son unos diseños que llegan para despedir a lo sobrecargado o híperproducido y dar espacio para la belleza normal de las manos, diciendole adiós a las extensiones de uñas.

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Esta es la tendencia de uñas que está en auge

Se trata de una tendencia cuyas características principales son los colores naturales que se emplean como esmalte, ya sean rosas traslúcidos nudes, que imitan el tono de fábrica de las uñas.

La manicura es la parte principal de la tendencia de uñas limpias|Pinterest

El largo es algo importante en esta tendencia de uñas, ya que se busca que sea mínimo o de longitud media y con formas naturales, como las cuadradas suaves o las almendradas.

El paso más importante de este look es la manicura, ya que al no existir otros elementos, todo se enfoca en la pulcritud de las manos. Además, suelen añadirse acabados ultrabrillantes para destacar la frescura y salud de las manos.

Estilos que van con las uñas limpias este 2026

Soap nails

Buscan un estilo completamente natural, como si las manos acabaran de salir de un baño de burbujas. La uña se pinta con un nude traslúcido y se sella con un esmalte que de un efecto glossy o vidrioso.

Las soap nails dan un aspecto de uñas limpias recién salidas de la ducha|Pinterest

Naked nails

Es minimalista y se centra en un manicure impecable, ya que las uñas prácticamente no tienen nada de producto, salvo un brillo natural que refleje salud en las manos.

Quiet luxury

El lujo que pasa desapercibido. Para conseguir este estilo se necesitan esmaltes neutros y de alta gama que proyecten elegancia. Pueden ser tonos nude o irse hacia el café oscuro para sellar con un esmalte brillos. Es preferible llevarlo en uñas medianas.

Las uñas rosas con un toque metalizado siguen siendo limpias, pero modernas|Pinterest

Rose Water Chorme

Es un poco menos sutil, por lo que se recomienda usarlo en uñas cortas. Se trata de un diseño que agrega un tono rosa metalizado para mantener el estilo sobrio, pero añadiendo un toque más moderno y audaz.

