Tendencias de manicura primavera 2026: Del estilo ‘Coquette’ a las uñas cromadas

La primavera 2026 llega con una fuerte renovación en el mundo de la manicura, donde conviven propuestas románticas como el estilo Coquette (lazos, perlas y detalles delicados) junto a una estética futurista: las uñas cromadas. Este contraste refleja una temporada marcada por la libertad creativa y la búsqueda de diseños que expresen personalidad sin perder elegancia.

En este contexto, los diseños de uñas con acabados metalizados y efecto espejo se consolidan como los grandes protagonistas. Lejos de ser una tendencia pasajera, las uñas cromadas evolucionan en 2026 hacia versiones más suaves, luminosas y sofisticadas. Así se vuelven ideales para aportar color, frescura y un toque de lujo a cualquier look primaveral.

3 diseños de uñas cromadas que serán tendencia en primavera 2026

Cromado perlado: un acabado nacarado con efecto espejo suave, en tonos como blanco, rosa pálido o champagne. Es uno de los más elegidos por su estética delicada y por aportar luminosidad sin resultar excesivo.

Cromado francés: una reinterpretación de la manicura francesa clásica, donde la punta se cubre con efecto cromado sobre una base nude o translúcida. Combina minimalismo con un toque futurista.

Cromado full color: uñas completamente cubiertas con pigmento espejo en tonos vibrantes como azul, lila o verde, ideales para quienes buscan un look más audaz pero igualmente elegante.

Uñas cromadas: la tendencia 2026 que aporta frescura y elegancia

La manicura cromada se logra a través de polvos especiales que se aplican sobre el esmalte para generar un efecto espejo multidimensional. A diferencia de los metalizados tradicionales, el acabado cromado refleja la luz de forma más uniforme, creando una superficie lisa, brillante y sofisticada.

Según la manicurista internacional Betina Goldstein, referente en tendencias de uñas, el cromado evolucionó hacia una versión más elegante, con tonos suaves y acabados perlados que funcionan tanto de día como de noche. En la misma línea, la experta en nail art Carolina Dalí explica que este tipo de manicura produce un efecto visual de uñas más largas, prolijas y luminosas, lo que rejuvenece las manos y eleva cualquier look.

Entre los colores cromados que marcarán la primavera 2026 se destacan el rosa perlado, blanco espejo, champagne, lavanda, verde suave y azul cielo: tonos que se inspiran en la naturaleza y en los reflejos de la luz primaveral. Así es como aportan una estética fresca, moderna y elegante que confirma a la manicura cromada como una de las grandes protagonistas de la temporada.