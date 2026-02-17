7 diseños de uñas estilo cuarzos para la buena suerte: cuál usar según tus deseos
Cada tipo de cuarzo te dará poderes para atraer las buenas energías, según los creyentes
Los cuarzos tienen beneficios espirituales a través de sus energías, según creyentes del esoterismo. Por eso los diseños de uñas inspirados en estas piedras preciosas se han vuelto cada vez más populares; al elegir un color en específico, puedes atraer aquello que deseas.
El cuarzo rosa, por ejemplo, está relacionado con el amor, la pasión y la ternura, por eso muchos lo usaron este 14 de febrero. Pero existen otros con distintos beneficios. En esta selección de siete diseños te contamos cuáles se ven hermosos y por qué son una elección segura para lucir aesthetic.
Uno por uno, los diseños de uñas estilo cuarzos que se ven hermosos
- Cuarzo Rosa (Amor y armonía): Aplica una base rosa lechosa y, con un pincel fino, dibuja vetas blancas irregulares difuminándolas ligeramente con una esponja para efecto piedra natural; sella con top coat brillante o efecto cristal. Este diseño se asocia con atraer amor, fortalecer relaciones y promover paz emocional.
- Amatista (Protección y claridad mental): Usa una base morada translúcida y añade manchas en distintos tonos violeta, integrando líneas blancas suaves para simular el cuarzo; puedes encapsular con gel para mayor profundidad. Se cree que ayuda a proteger de energías negativas y favorece la concentración.
- Citrino (Abundancia y éxito): Aplica un fondo amarillo miel o ámbar y crea vetas blancas y toques dorados metálicos para imitar reflejos minerales; el acabado glossy potencia el efecto cristalino. Este cuarzo se relaciona con prosperidad, buena suerte financiera y energía positiva.
- Cuarzo Verde (Salud y equilibrio): Coloca una base verde translúcida tipo jade y añade vetas blancas muy sutiles con efecto marmoleado; un top coat con brillo intenso dará efecto pulido. Se asocia con bienestar, estabilidad emocional y renovación energética.
- Cuarzo Blanco (Limpieza energética): Usa esmalte blanco lechoso como base y agrega vetas grises muy suaves, difuminadas, para un acabado natural; puedes añadir un ligero shimmer plateado. Representa claridad, equilibrio y protección espiritual.
- Ojo de Tigre (Confianza y fuerza): Aplica una base marrón cálida y crea líneas diagonales en tonos dorados y café más oscuro; para mayor realismo, añade polvo metálico dorado y sella con brillo. Este diseño simboliza seguridad, determinación y atracción de oportunidades.
- Turmalina Negra (Protección y estabilidad): Coloca una base negra brillante y dibuja vetas gris humo o plateadas muy finas para efecto mineral; el acabado glossy intensifica el contraste. Se considera un diseño ideal para protección contra malas energías y para reforzar la estabilidad personal.
¿Cuáles son los beneficios de los cuarzos según el color?
Desde la perspectiva esotérica, cada cuarzo tiene un poder especial para atraer buenas energías o alejar aquellas que son negativas. La revista Architectural Digest señala que puedes usarlas como collares, pulseras, decorativos en la casa y hasta detalles en tu outfit para potenciar sus energías en ti dependiendo de tus deseos.
- Amatista: Controla el estrés, conciliar el sueño y ordenar la mente.
- Transparente: Despeja la mente, busca el balance y la armonía.
- Rosa: Amor propio, familia, amigos, liberador de emociones negativas y tóxicas.
- Citrino: purificación y limpieza.
- Turquesa: Ayuda a la sanación física y mental; mejora la comunicación.
- Ágata: Busca el balance en la vida, busca la concentración y te da seguridad.
- Aquamarina: Protege a la mente de vibraciones negativas.
- Jade: Atrae la fortuna, prosperidad y la abundancia.
- Obsidiana: Absorbe la energía tóxica.
- Lapis Lazuli: Desarrolla al espíritu.