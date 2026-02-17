inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 diseños de uñas estilo cuarzos para la buena suerte: cuál usar según tus deseos

Cada tipo de cuarzo te dará poderes para atraer las buenas energías, según los creyentes

uñas estilo cuarso
Diseña tus uñas con estas ideas de piedras de cuarzo.| (ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Los cuarzos tienen beneficios espirituales a través de sus energías, según creyentes del esoterismo. Por eso los diseños de uñas inspirados en estas piedras preciosas se han vuelto cada vez más populares; al elegir un color en específico, puedes atraer aquello que deseas.

El cuarzo rosa, por ejemplo, está relacionado con el amor, la pasión y la ternura, por eso muchos lo usaron este 14 de febrero. Pero existen otros con distintos beneficios. En esta selección de siete diseños te contamos cuáles se ven hermosos y por qué son una elección segura para lucir aesthetic.

Uno por uno, los diseños de uñas estilo cuarzos que se ven hermosos

  • Cuarzo Rosa (Amor y armonía): Aplica una base rosa lechosa y, con un pincel fino, dibuja vetas blancas irregulares difuminándolas ligeramente con una esponja para efecto piedra natural; sella con top coat brillante o efecto cristal. Este diseño se asocia con atraer amor, fortalecer relaciones y promover paz emocional.
uñas estilo cuarzo
Uñas estilo cuarzo rosa para el amor.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Amatista (Protección y claridad mental): Usa una base morada translúcida y añade manchas en distintos tonos violeta, integrando líneas blancas suaves para simular el cuarzo; puedes encapsular con gel para mayor profundidad. Se cree que ayuda a proteger de energías negativas y favorece la concentración.
uñas estilo cuarzo
Checa este diseño de uñas tipo amatista|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Citrino (Abundancia y éxito): Aplica un fondo amarillo miel o ámbar y crea vetas blancas y toques dorados metálicos para imitar reflejos minerales; el acabado glossy potencia el efecto cristalino. Este cuarzo se relaciona con prosperidad, buena suerte financiera y energía positiva.
uñas estilo cuarzo citrino
Diseño de uñas cuarzo citrino.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Cuarzo Verde (Salud y equilibrio): Coloca una base verde translúcida tipo jade y añade vetas blancas muy sutiles con efecto marmoleado; un top coat con brillo intenso dará efecto pulido. Se asocia con bienestar, estabilidad emocional y renovación energética.
uñas estilo cuarzo citrino
Usa el citrino como inspiración en tus uñas estilo cuarzos.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Cuarzo Blanco (Limpieza energética): Usa esmalte blanco lechoso como base y agrega vetas grises muy suaves, difuminadas, para un acabado natural; puedes añadir un ligero shimmer plateado. Representa claridad, equilibrio y protección espiritual.
uñas estilo cuarzo
El cuarzo verde en uñas atrae energías de salud.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Ojo de Tigre (Confianza y fuerza): Aplica una base marrón cálida y crea líneas diagonales en tonos dorados y café más oscuro; para mayor realismo, añade polvo metálico dorado y sella con brillo. Este diseño simboliza seguridad, determinación y atracción de oportunidades.
uñas estilo cuarzo
El diseño de uñas de cuarzo ojo de tigre.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Turmalina Negra (Protección y estabilidad): Coloca una base negra brillante y dibuja vetas gris humo o plateadas muy finas para efecto mineral; el acabado glossy intensifica el contraste. Se considera un diseño ideal para protección contra malas energías y para reforzar la estabilidad personal.
uñas estilo cuarso
La turmalina negra es elegante y te protege. Diseño de uñas estilo cuarzo.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cuáles son los beneficios de los cuarzos según el color?

Desde la perspectiva esotérica, cada cuarzo tiene un poder especial para atraer buenas energías o alejar aquellas que son negativas. La revista Architectural Digest señala que puedes usarlas como collares, pulseras, decorativos en la casa y hasta detalles en tu outfit para potenciar sus energías en ti dependiendo de tus deseos.

  • Amatista: Controla el estrés, conciliar el sueño y ordenar la mente.
  • Transparente: Despeja la mente, busca el balance y la armonía.
  • Rosa: Amor propio, familia, amigos, liberador de emociones negativas y tóxicas.
  • Citrino: purificación y limpieza.
  • Turquesa: Ayuda a la sanación física y mental; mejora la comunicación.
  • Ágata: Busca el balance en la vida, busca la concentración y te da seguridad.
  • Aquamarina: Protege a la mente de vibraciones negativas.
  • Jade: Atrae la fortuna, prosperidad y la abundancia.
  • Obsidiana: Absorbe la energía tóxica.
  • Lapis Lazuli: Desarrolla al espíritu.
Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO