7 diseños de uñas estilo cuarzos para la buena suerte: cuál usar según tus deseos

Los cuarzos tienen beneficios espirituales a través de sus energías, según creyentes del esoterismo. Por eso los diseños de uñas inspirados en estas piedras preciosas se han vuelto cada vez más populares; al elegir un color en específico, puedes atraer aquello que deseas.

El cuarzo rosa, por ejemplo, está relacionado con el amor, la pasión y la ternura, por eso muchos lo usaron este 14 de febrero . Pero existen otros con distintos beneficios. En esta selección de siete diseños te contamos cuáles se ven hermosos y por qué son una elección segura para lucir aesthetic.

Uno por uno, los diseños de uñas estilo cuarzos que se ven hermosos

Cuarzo Rosa (Amor y armonía): Aplica una base rosa lechosa y, con un pincel fino, dibuja vetas blancas irregulares difuminándolas ligeramente con una esponja para efecto piedra natural; sella con top coat brillante o efecto cristal. Este diseño se asocia con atraer amor, fortalecer relaciones y promover paz emocional.

Uñas estilo cuarzo rosa para el amor.|(ESPECIAL/Pinterest)

Amatista (Protección y claridad mental): Usa una base morada translúcida y añade manchas en distintos tonos violeta, integrando líneas blancas suaves para simular el cuarzo; puedes encapsular con gel para mayor profundidad. Se cree que ayuda a proteger de energías negativas y favorece la concentración.

Checa este diseño de uñas tipo amatista|(ESPECIAL/Pinterest)

Citrino (Abundancia y éxito): Aplica un fondo amarillo miel o ámbar y crea vetas blancas y toques dorados metálicos para imitar reflejos minerales; el acabado glossy potencia el efecto cristalino. Este cuarzo se relaciona con prosperidad, buena suerte financiera y energía positiva.

Diseño de uñas cuarzo citrino.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cuarzo Verde (Salud y equilibrio): Coloca una base verde translúcida tipo jade y añade vetas blancas muy sutiles con efecto marmoleado; un top coat con brillo intenso dará efecto pulido. Se asocia con bienestar, estabilidad emocional y renovación energética.

Usa el citrino como inspiración en tus uñas estilo cuarzos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cuarzo Blanco (Limpieza energética): Usa esmalte blanco lechoso como base y agrega vetas grises muy suaves, difuminadas, para un acabado natural; puedes añadir un ligero shimmer plateado. Representa claridad, equilibrio y protección espiritual.

El cuarzo verde en uñas atrae energías de salud.|(ESPECIAL/Pinterest)

Ojo de Tigre (Confianza y fuerza): Aplica una base marrón cálida y crea líneas diagonales en tonos dorados y café más oscuro; para mayor realismo, añade polvo metálico dorado y sella con brillo. Este diseño simboliza seguridad, determinación y atracción de oportunidades.

El diseño de uñas de cuarzo ojo de tigre.|(ESPECIAL/Pinterest)

Turmalina Negra (Protección y estabilidad): Coloca una base negra brillante y dibuja vetas gris humo o plateadas muy finas para efecto mineral; el acabado glossy intensifica el contraste. Se considera un diseño ideal para protección contra malas energías y para reforzar la estabilidad personal.

La turmalina negra es elegante y te protege. Diseño de uñas estilo cuarzo.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cuáles son los beneficios de los cuarzos según el color?

Desde la perspectiva esotérica, cada cuarzo tiene un poder especial para atraer buenas energías o alejar aquellas que son negativas. La revista Architectural Digest señala que puedes usarlas como collares, pulseras, decorativos en la casa y hasta detalles en tu outfit para potenciar sus energías en ti dependiendo de tus deseos.