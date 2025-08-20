El “potus roto”: La planta que está arrasando en la decoración de interiores y que no sabías que necesitabas

Si te encantan las plantas pero no eres de los más expertos en cuidados, el “potus roto” es todo lo que necesitas en tu vida. Esta planta se ha convertido en la favorita de muchas personas que buscan darle un toque fresco y único a su casa sin complicarse demasiado.

¡Te contamos todo lo que tienes que saber para que te enamores de ella!

¿Por qué todo el mundo está hablando del “potus roto”?

Lo que hace especial al “potus roto” (Epipremnum aureum) es, sin duda, su hoja única, que tiene bordes irregulares y agujeros, lo que la hace ver como si estuviera rota, pero en el mejor de los sentidos.

Esta característica le da un toque súper original que combina con cualquier tipo de decoración. Ya sea que tu estilo sea más minimalista o algo más boho, el potus roto se ve increíble en cualquier rincón de la casa.

#singaporetiktokers🇸🇬 #singaporehdb #bedok #tampines ♬ On est La - Cheb Mohamed Marsaoui @planthub.sg # Epipremnum aureum 'Marble Queen' - A Stunning Addition to Your Space The Epipremnum aureum 'Marble Queen' is a popular and visually striking houseplant known for its heart-shaped leaves with beautiful marble-like variegation in shades of green and white. This plant is not only a delight to look at but also easy to care for, making it perfect for both beginners and experienced plant enthusiasts. *Key Features* - *Unique Marble Leaves*: The 'Marble Queen' features stunning leaves with a mix of green and white patterns, adding a touch of elegance to any room. - *Easy to Care For*: This plant is highly adaptable and requires minimal maintenance, thriving in a variety of light conditions. - *Versatile*: It can be grown as a trailing plant in hanging baskets or trained to climb up supports. *Product Details* - *Price*: $120 - *Free Delivery*: Enjoy free delivery in Singapore, making it convenient for you to get this beautiful plant right to your doorstep. - *Quality Guaranteed*: Each plant is carefully selected to ensure it meets our high standards for health and beauty. *Care Tips* - *Lighting*: The 'Marble Queen' thrives in bright, indirect light but can also tolerate low light conditions. - *Watering*: Water the plant when the top layer of soil feels dry. Be cautious not to overwater, as this can lead to root rot. - *Humidity*: This plant prefers moderate humidity levels. You can increase humidity by placing the plant on a water tray or using a humidifier. Whether you're looking to add a touch of greenery to your home or office, the Epipremnum aureum 'Marble Queen' is an excellent choice. Order yours today and enjoy the beauty and benefits this plant brings to your space! #hdb

Además, es muy fácil de cuidar, lo que la hace perfecta para quienes no tienen mucho tiempo para dedicar a las plantas. No necesita luz directa, se adapta a cualquier ambiente y lo mejor: ¡crece rápido!

¿Por qué deberías tenerla en tu hogar?

Esta especie está causando sensación en el mundo de la decoración por lo fácil que es incorporarla a cualquier espacio. Puedes ponerla en una maceta colgante, en una esquina de la casa o incluso en un estante.

Lo importante es que, el pothos o devil’s ivy, con sus hojas rotas y su crecimiento rápido, ¡te dará un toque único y fresco a tu decoración sin mucho esfuerzo!

Y lo mejor de todo es que, aunque se ve muy cool, no necesitas ser un experto en jardinería. Si eres de los que olvida regar o no tiene mucha experiencia cuidándolas, ¡esta planta es para ti!

Crédito: Getty Images El potus roto es la planta de moda: fácil de cuidar y muy hermosa

Cómo cuidar tu “potus roto” y mantenerlo en su mejor versión

Aunque es bastante resistente, aquí te dejamos unos consejos básicos para que tu planta siga creciendo fuerte y sana:

