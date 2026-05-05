Muere influencer a los 26 años, tras ser atacada frente a sus 4 hijos

La muerte de una influencer en Brasil está causando conmoción a nivel internacional. Se trata del caso de Pâmela Guimarães, quien perdió la vida tras ser atacada con un arma de fuego frente a sus 4 hijos.

El incidente ocurrió durante la noche del 1º de mayo, en el municipio de Sertanópolis, estado de Paraná. Se trató de un hecho violento, en el que la joven recibió un disparo al atender a la puerta de su hogar, según reportó el medio local Massa. Actualmente se busca a su atacante, quien habría llegado en auto directamente al hogar de Pâmela Guimarães y la llamó antes de dispararle.

La creadora de contenido fue trasladada a un hospital, pero falleció por sus heridas poco después. Se ha reportado en medios locales que sus 4 hijos se encontraban en la escena durante el ataque.

Quién era Pâmela Guimarães, influencer asesinada en Brasil

Pâmela Guimarães contaba con más de 10,000 seguidores en Instagram y se dedicaba a crear contenido de estilo de vida, moda y belleza. En su perfil anunciaba su faceta como emprendedora, con una tienda de ropa en línea y los inicios de un estudio de belleza.

En sus redes sociales compartía también algunos fragmentos de su vida familiar; tenía 4 hijos, el más pequeño de ellos nació en septiembre de 2025. Hace apenas un mes publicó un emotivo mensaje para sus hijos con motivo de la celebración de Pascua: "Que el amor, la unidad y la fe nunca falten en los corazones de cada uno de ustedes. Ustedes son mi mayor fortaleza, mi razón para luchar cada día, y mi mayor bendición".

Su última publicación es del 24 de abril. Es una imagen de ella en blanco y negro con un mensaje: "Y si me necesitas mil veces, estaré ahí mil veces, a tu lado". Una gran cantidad de condolencias y comentarios de sus fans han aparecido en el perfil tras su muerte.

