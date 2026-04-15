The Boys 5: Así debes pedir tu corte de pelo en la barbería para parecer a un Super

La temporada 5 de The Boys ya está disponible y puedes ver todos los capítulos a través de la plataforma de streaming de Amazon Prime Video, y con la tendencia de esta serie, aquí te diremos cuáles son los cortes de pelo que tienen varios protagonistas y cómo debes pedirlo en la barbería para que puedas ser uno de los Super.

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Cortes de pelo que utilizan los Superhéroes en The Boys 5

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Frenchie: Si quieres tener el corte de pelo que ocupa Frenchie, cuando acudas a la barberia debes pedir el Undercut desordenado o shaggy moderno; este se caracteriza por que los laterales de la cabeza son muy cortos, y la parte de arriba es larga y despeinada; el estilo es rebelde y con una textura natural.

Homelander: El villano principal de The Boys tiene un corte clásico con peinado hacia atrás, mejor conocido como el slick back. Este estilo es pulido, dominante, y se distingue por tener los laterales cortos y la parte de arriba medio larga.

Billy Butcher: Este antihéroe tiene un corte estilo Crew Cut militar corto; en este sentido, se habla del corte que tiene dicho personaje en el comic ya que es un estilo muy corto, tanto arriba como en los lados.

Ryan Butcher: Este es el hijo de Becca, y su corte es más juvenil, ya que el hijo de Homelander tiene un corte clásico infantil, el cual se caracteriza por tener el cabello largo arriba casi a la par de los laterales.

Mother´s Milk M.M: Este personaje de The Boys ocupa un Buzz Cut, que es un rapado uniforme, este se distingue por ser muy corto en toda la cabeza, además se puede mantener con la máquina del número 1 o 2.

A-Train: El velocista ocupa un Fade Bajo con Textura Arriba, el cual se ocupa por tener un degradado en los lados, pero de igual manera arriba con un estilo corto pero definido, este hace que se vea muy moderno y deportivo.

Terminamos con The Deep: Este es un corte medio largo con ondas, un estilo conocido como surfero; en este corte se puede ver que, el cabello está a la altura de las orejas o más largo.

