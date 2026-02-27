Los tintes de cabello que van a ser tendencia en la primavera-verano del 2026

La temporada de primavera-verano 2026 es una gran época para llevar un cambio de look único, puesto que se presenta un clima caluroso, por lo que muchas optan por el uso de tonalidades cálidas para proyectar un estilo más tropical.

Para que puedas hacer el cambio, te detallaremos cuáles son los tintes de cabello que se van a convertir en tendencia durante esta temporada. Los resultados te van a sorprender y querrás usarlos en tu melena.

¿Qué colores de cabello van a ser tendencia?

Según un reconocido portal de belleza, ya detalló cuáles son los tintes de cabello que serán toda una tendencia en la primavera-verano 2026, los cuales se van a destacar por aportar calidez y darle brillo a la cabellera, grandes opciones cuando estamos en busca de algo diferente:

Espresso martini brunette : Reflejos que le aportan profundidad y un brillo extra único.

: Reflejos que le aportan profundidad y un brillo extra único. Castaño fundido : Con tonalidades doradas, que es una fusión entre el chocolate y el color café intenso.

: Con tonalidades doradas, que es una fusión entre el chocolate y el color café intenso. Moreno caoba : Con reflejos rojizos, los cuales aportan calidez, y luce bien en todas las personas.

: Con reflejos rojizos, los cuales aportan calidez, y luce bien en todas las personas. Café cenizo : Ideal para quienes desean un estilo más oscuro con destellos plateados y grises.

: Ideal para quienes desean un estilo más oscuro con destellos plateados y grises. Cobrizo cálido : Si buscas un rojizo, esta es tu señal; dará un efecto bronceado a las pieles claras, mientras que a las morenas dará un contraste sofisticado.

: Si buscas un rojizo, esta es tu señal; dará un efecto bronceado a las pieles claras, mientras que a las morenas dará un contraste sofisticado. Negro profundo : Una alternativa versátil que se adapta a casi todos los tonos de piel.

: Una alternativa versátil que se adapta a casi todos los tonos de piel. Rubio extra claro : Ilumina el rostro y ayuda a resaltar las facciones.

: Ilumina el rostro y ayuda a resaltar las facciones. Rubio natural : Un tono chic y encantador que querrás usar siempre.

: Un tono chic y encantador que querrás usar siempre. Honey ginger blonde: Igualmente ilumina, pero logra suavizar los rasgos, ideal para un look juvenil.

La principal ventaja que hay en esta temporada es que se cuenta con una amplia gama de tonos, permitiendo que las personas puedan escoger entre todas las opciones disponibles, logrando adaptar el cambio a su tonalidad de piel.

¿Cómo puedo cuidar mi cabello después de un tinte?

Al usar cualquiera de los tintes de cabello que van a ser tendencia en la primavera-verano del 2026, es importante mantener cuidados para que el color se mantenga por más tiempo y no pierda intensidad.

Usualmente, se solicita que disminuyamos la exposición al sol, lavar la melena con menor frecuencia, el uso de mascarillas capilares o tratamientos específicos para el pelo teñido, pero todo dependerá del profesional que se encargue de tratar tu cabello.