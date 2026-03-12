Los 4 tintes negros en tendencia para la temporada

El tinte que estará de moda en esta temporada es el negro que sigue siendo un clásico. Sin embargo, no nos vamos a quedar en el negro tradicional sino que hay una gama interesante que van a transformar completamente tus looks.

La tendencia en los tintes se basa en la dimensión, el brillo y los reflejos sutiles que logran que tu cabello se vea interesante. Para un cambio de look pues estas son las mejores opciones.

¿Cuáles son los tintes negros en tendencia?

Negro azabache

Es uno tono que brinda un acabado pulido y brillante. Es un color que se caracteriza por tener una profundidad intensa y por su efecto espejo que le otorga al cabello una apariencia ultra oscura, elegante y lleno de luminosidad.

Lo que se prioriza es la pureza del pigmento, un negro profundo, limpio y muy sofisticado que nunca pasa de moda. Además, luce espectacular en melenas largas, cortes rectos o peinados muy pulidos donde el brillo del color puede robarse toda la atención.

Soft black

En segundo lugar, nos encontramos con este tono que es más suave, ligero y natural que ayuda a mantener la profundidad del color. Su acabado es más difuminado.

El tono queda bien si anteriormente has tenido un castaño oscuro y quieres oscurecer tu cabello sin que el cambio sea demasiado radical. El resultado es una melena brillante, elegante y sofisticada que se siente natural y fácil de llevar.

Dark cherry

Uno de los tonos más vibrantes es el tinte cereza negra. El mismo contiene una base negra profunda con reflejos rojo cereza muy oscuros que aparecen de forma sutil cuando el cabello recibe la luz.

Es muy favorecedor debido a que aporta dimensión y calidez sin perder la elegancia del negro. Por eso se ha convertido en uno de los tintes negros en tendencia más interesantes del momento.

Negro azulado

Por último, tenemos este color intenso que cuenta con reflejos azul profundo por lo que el pelo brilla de una manera particular. Si la luz se refleja en tu melena aparece ese destello frío que da la sensación de un color más vibrante y pulido.

Es un tono elegante, sofisticado y ligeramente dramático que funciona especialmente bien en cortes bob, melenas lisas o peinados muy pulidos.