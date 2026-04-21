El tip de maquillaje que deben saber quienes tienen ojeras oscuras y no logran cubrirlas con corrector

Los tips de belleza parecen que nunca se acaban, al contrario se multiplican. Es que se trata de trucos que siempre viene bien conocer porque pueden sacarnos de un apuro o solucionarnos una situación que en muchas oportunidades analizamos como un problema.

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Al hablar de maquillaje aparecen muchos tips y es que esta herramienta se va adaptando a los diferentes tipos de piel, formas de rostro o imperfecciones a cubrir. Es por eso que las técnicas y trucos para mejorar resultados toman muchas veces el protagonismo.

¿Por qué aparecen las ojeras?

La Inteligencia Artificial (IA) no solo responde preguntas sobre las nuevas tendencias en maquillaje, sino que es una gran fuente de tips de belleza. Esta tecnología analiza diferentes fuentes de información para ofrecer conclusiones e informarnos, como por ejemplo en esta oportunidad sobre las ojeras.

“Las ojeras oscuras aparecen principalmente debido a dos factores: la genética y el estilo de vida”, resume Gemini. Esta aplicación de IA advierte que la piel del contorno de ojos es la más fina del cuerpo, lo que permite que los vasos sanguíneos se transparenten con mayor facilidad, especialmente cuando hay una falta de oxigenación o descanso. Además, precisa que “con el paso del tiempo, la pérdida de colágeno y de grasa subcutánea en esa zona hace que el surco lagrimal se hunda, creando una sombra física que intensifica el tono oscuro”.

¿Cómo cubrir adecuadamente ojeras oscuras?

El mundo de la belleza siempre ofrece al mercado nuevos productos que ayudan a cubrir ciertas necesidades en torno al maquillaje. Los correctores de ojeras son de los más utilizados, pero existen veces en que las ojeras son muy oscuras y no logran ser cubiertas.

Ante esto, la Inteligencia Artificial afirma que cubrir ojeras profundas o muy oscuras suele ser frustrante porque, al aplicar solo corrector (especialmente si es muy claro), la zona termina viéndose grisácea o ceniza. Gemini precisa que el secreto profesional no está en la cantidad de producto, sino en la teoría del color y por eso comparte el paso a paso del truco definitivo:

Neutralizar antes de corregir: El error más común es intentar "tapar" el oscuro con un color piel. Si la ojera es muy pigmentada, necesitas un pre-corrector (color corrector):



Si tus ojeras son azuladas o moradas: Usa un tono salmón, durazno o naranja. Estos colores están opuestos al azul en el círculo cromático y cancelan la oscuridad de inmediato.

Cómo aplicarlo: Usa una cantidad mínima solo donde está lo más oscuro. Difumina bien hasta que la mancha oscura desaparezca y quede un tono ligeramente anaranjado.

El "sándwich" de hidratación: La zona de la ojera no tiene glándulas sebáceas, por lo que se seca rápido. Si el corrector se cuartea, la oscuridad se nota más.



Aplica un contorno de ojos hidratante 3 minutos antes del maquillaje.

Si usas productos muy densos, mezcla una gota de aceite facial o crema con tu corrector para que se funda mejor con la piel.

La técnica del triángulo invertido: No apliques el corrector solo en la línea de las pestañas. Dibuja un triángulo invertido que baje hacia la mejilla. Esto no solo cubre la ojera, sino que atrae la luz al centro del rostro, creando un efecto de "lifting" que disimula el hundimiento.

El Sellado es clave: Para evitar que el producto se mueva y revele la ojera a las pocas horas:

