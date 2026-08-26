Qué tipo de lavadora conviene más para consumir menos agua y ahorrar energía

Si el objetivo es consumir menos agua y ahorrar energía, la lavadora de carga frontal suele ser una de las alternativas más eficientes, especialmente frente a los modelos tradicionales de carga superior. Su tambor horizontal permite lavar la ropa utilizando una menor cantidad de agua.

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Además, muchos equipos alcanzan velocidades de centrifugado elevadas, por lo que las prendas pueden salir con menos humedad y necesitar menos tiempo de secado. Sin embargo, la elección de la lavadora también debería basarse en la capacidad del equipo, los programas disponibles, la temperatura seleccionada y la frecuencia de uso. Todo eso influye en el consumo final.

¿Por qué las lavadoras de carga frontal consumen menos agua?

Las lavadoras de carga frontal funcionan con un tambor horizontal y tienen la puerta ubicada en la parte delantera. Durante el lavado, el tambor gira y eleva la ropa para luego dejarla caer dentro de una cantidad relativamente reducida de agua.

Este sistema permite limpiar las prendas sin necesidad de llenar completamente el tambor. Organismos especializados en eficiencia energética respaldan las ventajas de este tipo de tecnología. El U.S. Department of Energy (DOE) señala que las de carga frontal de alta eficiencia utilizan considerablemente menos agua y energía que los modelos convencionales de carga superior con agitador.

La diferencia también puede observarse en el centrifugado. Los modelos de carga frontal suelen alcanzar velocidades de centrifugado elevadas, lo que permite extraer una mayor cantidad de agua antes de sacar la ropa del aparato.

Conoce las características de este tipo de lavadoras:



Menor consumo de agua: los sistemas de carga frontal de alta eficiencia están diseñados para utilizar menos agua durante el ciclo de lavado.

los sistemas de carga frontal de alta eficiencia están diseñados para utilizar menos agua durante el ciclo de lavado. Centrifugado más eficiente: las velocidades elevadas ayudan a retirar más agua de las prendas antes del secado.

las velocidades elevadas ayudan a retirar más agua de las prendas antes del secado. Menor gasto energético en el secado: al quedar la ropa menos húmeda, una secadora puede necesitar menos tiempo para completar el proceso.

al quedar la ropa menos húmeda, una secadora puede necesitar menos tiempo para completar el proceso. Mayor capacidad de aprovechamiento del espacio: algunos modelos pueden instalarse debajo de una superficie de trabajo o permitir la colocación de una secadora encima, siempre que el fabricante lo autorice.

algunos modelos pueden instalarse debajo de una superficie de trabajo o permitir la colocación de una secadora encima, siempre que el fabricante lo autorice. Variedad de programas eficientes: muchos equipos modernos incluyen ciclos diseñados para reducir agua y electricidad en determinadas cargas.

¿Cómo elegir una lavadora que ahorre agua y energía?

Aunque la carga frontal suele partir con ventaja en materia de eficiencia, no todos los modelos consumen lo mismo. Antes de comprar, conviene revisar la etiqueta energética y las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante.

Estos son algunos criterios que pueden ayudar en la elección de una lavadora:



Revisar el consumo de agua: comparar cuántos litros utiliza el equipo por ciclo o por carga permite conocer su eficiencia real.

comparar cuántos litros utiliza el equipo por ciclo o por carga permite conocer su eficiencia real. Buscar una buena clasificación energética: las etiquetas oficiales permiten comparar el consumo de electricidad entre diferentes modelos disponibles en el mercado.

las etiquetas oficiales permiten comparar el consumo de electricidad entre diferentes modelos disponibles en el mercado. Considerar la capacidad: elegir un tambor acorde con la cantidad habitual de ropa evita desperdiciar agua y energía.

elegir un tambor acorde con la cantidad habitual de ropa evita desperdiciar agua y energía. Priorizar un centrifugado eficiente: una mayor extracción de agua puede reducir posteriormente el tiempo necesario para secar las prendas.

una mayor extracción de agua puede reducir posteriormente el tiempo necesario para secar las prendas. Comprobar los programas eco: estos ciclos suelen estar diseñados para reducir el consumo de recursos, aunque pueden durar más tiempo.

estos ciclos suelen estar diseñados para reducir el consumo de recursos, aunque pueden durar más tiempo. Usar temperaturas moderadas: calentar el agua representa una parte importante del consumo energético de determinados ciclos, por lo que lavar con agua fría o templada cuando sea apropiado puede reducirlo.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) también destaca que mejorar la eficiencia de los electrodomésticos es una herramienta importante para reducir el consumo energético de los hogares. En el caso de las lavadoras, esto incluye tanto la tecnología del aparato como los hábitos de utilización.