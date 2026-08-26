Los 5 mejores peinados para invitadas de boda que son tendencia en 2026

Para todas aquellas mujeres que tengan una boda durante los próximos meses, deben saber que es fundamental elegir el look adecuado para poder lucir elegante durante esa noche y que no sólo basta con un buen vestido, sino también con un peinado, el cual dependerá del tipo de cabello, como así también las facciones del rostro, entre otros. En este caso, si tienes una boda durante esta temporada, tienes que saber que los estilistas recomendaron los cinco mejores peinados para invitadas que son tendencia en este 2026.

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Los que sean invitados a una boda tienen que saber quo no se llevarán todo el protagonismo, teniendo en cuenta que no deben ser el centro de atención, pero que deben lucir elegantes gracias a la vestimenta elegida y al peinado que llevarán en dicha boda. Esto dependerá del tipo de cabello que tenga cada una, como así también la impresión que buscarás causar.

Qué debe tener el peinado de una invitada a una boda

El peinado de una invitada a una boda debe caracterizarse por equilibrar tanto la elegancia con la comodidad y armonizar el diseño del vestido y el momento del evento. Por eso, es que si tienes una boda durante los próximos meses, tienes que saber que hay cinco peinados que serán tendencia en este 2026 y lo único a destacar es que hay que decirle adiós a los peinados excesivamente rígidos, por las texturas suaves y el movimiento.

5 peinados de boda para una invitada que serán tendencia

Messy bun: es uno de los peinados que debes llevar si estás invitada a una boda y que se puede llevar con una silueta pulida y con escote; y que tiene un efecto effortless que lo hace ver más desenfadado

Bouncy waves: las ondas se convirtieron en el peinado más elegido por celebridades, tienen la particularidad de ser suaves y con movimiento

Coleta con mechas sueltas: es una gran opción para aquellas que buscan un peinado versátily si buscas enmarcar el rostro, deberás dejar sueltos los curtain bags y jugar con su vestido y el corte

Media coleta: es otro de los peinados que podrás llevar a una boda y combina lo mejor de los mundos, la sofisticación de un recogido, con lo femenino de ondas sueltas