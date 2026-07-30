5 remedios caseros para eliminar los malos olores del inodoro

El baño es uno de los lugares que más se utilizan en el hogar por lo que es importante mantenerlo limpio constantemente. Sin embargo, puede ocurrir que el olor a orina aparezca aún después de haber realizado el aseo.

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Lo que ocurre es que este olor a orina proviene de la cristalización del ácido úrico y la acumulación de bacterias en las zonas de difícil acceso del inodoro como lo es el fondo de la taza los bordes interiores o los pernos de la tapa.

Ante esta situación es que te vamos a contar cómo eliminar el olor con algunos remedios caseros que son altamente efectivos. Ahora toma nota para poder emplearlos en tu hogar.

¿Cuáles son los remedios caseros para el mal olor?

Los remedios caseros que tienen la capacidad de neutralizar los malos olores son:

Mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio

Esta combinación consiste en una taza de bicarbonato con dos tazas de vinagre para crear una reacción efervescente que ayuda a descomponer las sales del ácido úrico. Esto lo debes dejar actuar durante 30 minutos.

Jugo de limón con sal fina

De acuerdo con los expertos, la acidez natural del cítrico se combina con la textura abrasiva de la sal para eliminar las manchas amarillas e inhibe el desarrollo de hongos y bacterias responsables del mal olor.

Pasta de bicarbonato de sodio y agua oxigenada

Es una excelente preparación para colocar en la base exterior del inodoro y alrededor de las bisagras. Lo ideal es dejarlo reposar durante 15 minutos antes de retirar con un paño húmedo.

Tratamiento con aceite esencial de árbol de té y vinagre

Para este remedio casero lo que debes hacer es agregar unas gotas de aceite esencial de árbol de té a una solución de vinagre blanco. Esto brinda beneficios antisépticos que eliminan los microorganismos que hay en la taza.

Poner un vaso de cristal con vinagre blanco en la casa ayuda a atraer la buena suerte|Freepik

Desinfección de la caja del agua con vinagre

Por último, tenemos este remedio casero que consiste en colocar dos tazas de vinagre blanco en el tanque y dejar reposar durante la noche elimina los sedimentos sin afectar los empaques de goma.