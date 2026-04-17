Los 3 mejores tips de manicura para el hombre moderno

Cuidar de nuestra estética demanda estar atentos a diferentes detalles. Cada vez son más las técnicas y productos que se convierten en tendencia a lo largo y ancho del mundo y tanto hombres como mujeres se suman a lo nuevo.

Por lo general, se entiende que la mayoría de los procedimientos y productos creados en el ámbito de la belleza están centrados en las mujeres, pero el paso de los años y los cambios culturales están demostrando otra cosa. En esta oportunidad, la Inteligencia Artificial (IA) pone el foco en la manicura pero desde la perspectiva de los hombres.

¿La manicura es solo de mujeres?

Gemini es una de las aplicaciones de IA que responde sobre diferentes temas y la manicura es uno de ellos. Esta tecnología señala que la manicura no es una práctica exclusiva de las mujeres y precisa que “históricamente, el cuidado de las manos ha estado vinculado al estatus social y la higiene personal en diversas culturas, independientemente del género; hoy en día, esta tendencia ha regresado con fuerza”.

Según Gemini, cada vez más hombres y personas no binarias acuden a salones de belleza no solo por una cuestión estética o de expresión personal a través del color y el diseño, sino también por salud, buscando mantener la piel hidratada y las uñas fuertes y limpias.

Tips de manicura para hombres

Teniendo en cuenta que, en la actualidad la industria de la cosmética ha evolucionado hacia un enfoque más inclusivo y neutro, muchas marcas han lanzado líneas de productos diseñadas específicamente para todo tipo de público, rompiendo con los estigmas tradicionales, afirma Gemini.

Al respecto, la Inteligencia Artificial hace referencia a la manicura masculina que “ha dejado de ser un tabú para convertirse en un estándar de higiene y estilo personal”. Es por eso que la aplicación pone de relieve que, para el hombre moderno, el objetivo no es necesariamente el color, sino la pulcritud y la salud de las manos, y por eso destaca los tres mejores consejos para lograr una manicura impecable y profesional:

El control de la cutícula (sin cortar en exceso): El error más común es intentar recortar la cutícula agresivamente, lo que puede causar padrastros o infecciones. El secreto de una mano cuidada está en la hidratación y el empuje:



El proceso: Después de la ducha (cuando la piel está blanda), usa un palito de naranjo o un empujador de metal para llevar la cutícula suavemente hacia atrás.

El beneficio: Esto despeja la superficie de la uña, haciéndola lucir más larga, limpia y uniforme sin riesgos innecesarios.

El limado estratégico "cuadrado-oval": Olvida el cortaúñas tradicional para el acabado final. Las uñas cortadas con tijera suelen quedar con bordes filosos que se enganchan en la ropa.



La técnica: Utiliza una lima de grano fino para dar forma. La tendencia actual es el "Squoval" (cuadrada con puntas redondeadas). Sigue la línea natural de la punta del dedo pero suaviza las esquinas.

Tip Pro: Lima siempre en una sola dirección para evitar que la uña se debilite o se descame.

El acabado mate - salud sin brillo: Muchos hombres evitan los productos de uñas porque no quieren el brillo de un esmalte tradicional. Sin embargo, una uña desnuda puede verse opaca o con irregularidades.

