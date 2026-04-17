La fuerte amenaza que recibió Mauricio Mancera por correo

Lamentablemente, la inseguridad llega a todas las personas por igual y los famosos no están exentos. El mundo del espectáculo tiene muchos ejemplos de actores, cantantes y personalidades de diferentes rubros como víctimas de robos, ataques o intimidaciones.

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Ahora, quien ha sido protagonista de un hecho de estas características es el conductor televisivo Mauricio Mancera. Fue en sus redes sociales que denunció haber recibido amenazas de muerte y por ello ha solicitado ayuda.

¿Qué le sucedió a Mauricio Mancera?

Fue el propio Mauricio Mancera quien dio a conocer públicamente una situación que, sin lugar a dudas, lo ha sumergido en la preocupación. Es que, según publicó en la red social X, ha recibido amenazas a través de correos electrónicos.

Buenas tardes @SSC_CDMX estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor pic.twitter.com/A54oUqwgRP — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) April 16, 2026

En X escribió: “Buenas tardes Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor”. El breve escrito es acompañado por una captura de pantalla en donde se observa el mensaje que recibió en su correo personal.

¿Qué dice la amenaza contra Mauricio Mancera?

Según se desprende de lo expresado por Mauricio Mancera, no sería el único mensaje que el conductor ha recibido con tiente de amenaza. Sin embargo, el expuesto trae consigo el nombre Jesús Díaz y el email pequediazsato@gmail.com como remitente.

“Mauricio Almadita Mancer: Es necesario que sepas de nuestro emporio la innecesidad de tu ciclo vital, eres ya a corta edad un fosil y debes adquirir entierro en piedra, ya suicidarte, no nos sirves”, puede leerse en el mensaje que le llegó al famoso conductor.

La amenaza lleva la firma de “El jefe” y concluye con la expresión “bang!” y las siglas JDT. El posteo de Mauricio Mancera tiene a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como destinataria y a quien le solicita ayuda. Por ahora, el conductor no ha recibido respuesta de manera pública por parte de la entidad.