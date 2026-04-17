Hidalgo: este es el balneario con aguas termales que es ideal para descansar

Si necesitas descansar y alejarte de la rutina, pues tenemos una recomendación que tienes que tener en cuenta. Hidalgo cuenta con un balneario que cuentas con aguas termales y es ideal para darte un chapuzón.

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Estamos hablando del Paraíso de Hidalgo, que cuenta con pocitas de aguas termales y toboganes. Así también puedes disfrutar de alberca familiar y espacios para poder acampar.

¿Por qué este balneario es muy elegido?

El balneario Paraíso de Hidalgo es el sitio ideal para relajarse y divertirse ya que cuenta con increíbles atracciones. Aquí puedes encontrar albercas y pocitas rústicas que son ideales para un momento de relax.

Estos oasis están rodeados de formaciones rocosas naturales y bajones techo de palapa. También podrás encontrar una gran alberca familiar y toboganes, entre los que se destacan el Turbo Rex que es una resbaladilla de cuatro carriles.

Si asistes con niños pues ellos podrán disfrutar de un chapoteadero y área infantil de aventura con mini toboganes abiertos y cerrados que son muy seguros. Hay plataformas, puentes y chorros de agua sorpresa.

Esto no es todo ya que Valle Paraíso tiene una zona de campamento que cuenta con albercas termales nocturnas. Esto te permite poder disfrutar de las aguas termales en cualquier momento.

Para llegar tienes que saber que el Balneario Valle Paraíso está ubicado en la carretera México-Laredo km. 154, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.

Los valores de las entradas son:

Entrada general: $200

INAPAM: $100

Niñas y niños: si miden menos de un metro ingresan gratis

Estacionamiento gratuito

En resumen, el Balneario Valle Paraíso combina diversión, descanso y naturaleza, siendo uno de los lugares más visitados de Hidalgo para escaparse de la rutina. Es por eso que se recomienda ir cuando ya no quieres más de la rutina diaria y necesitas desconectar un poco.