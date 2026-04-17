Rojos o Azules ¿Quién gana HOY viernes 17 de abril las rondas de Supervivencia de la semana 29 de Exatlón México?

La semana 29 llega con una intensidad nueva, pues después de una semana 28 sin eliminado la tensión aumenta dentro de ambas escuadras pues este viernes la Serie por la Supervivencia se disputará dos rondas que marcaran el camino de la novena temporada y pondrá en riesgo a las atletas frente a la eliminación del próximo domingo. La pregunta que ronda entre los atletas es la misma: ¿Quién gana hoy viernes 17 de abril Rojo o Azules?

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¿Cómo llegas a las escuadras al cierre de la semana 29?

Dentro de la novena temporada El Equipo Azul ha mostrado un gran dominio dentro de la contienda, lo que los ha mantenido como los grandes favoritos de la semana. No obstante, los fanáticos del Equipo Rojo saben que a pesar de las derrotas los Rojos saben resolver en la hora final, logrando eliminar a más Azules, por lo que esta noche se espera un duelo contundente.

¿Qué significa ganar la serie por la supervivencia del día de hoy viernes 17 de abril?

La Máxima Autoridad de Exatlón México ha mencionado de manera constante, que esta temporada, es la más competitiva y que cada punto se disputa como si de la final se tratara, por ello, el ganar alguna de las dos contiendas por la Supervivencia de esta noche, no solo significa mantener a las atletas a salvo, sino también se da un golpe de autoridad al equipo rival.

Especulaciones de los fans

Para los fanáticos del reality deportivo más demandante de México, La Serie por La Supervivencia de esta noche se presenta como la gran oportunidad del Equipo Rojo, para darle la vuelta a una semana marcada por la victoria de los Azules. No obstante, para los seguidores del Equipo Azul, es la buena racha que han mantenido lo que los coloca como el favorito para mantener a sus atletas fuera de peligro.

Lo único cierto es que aún faltan un par de horas para que se sepa cuál de los equipos se mantendrá a sus atletas fuera de peligro quienes serán las competidoras que tengan que pelear por su permanencia el próximo domingo. No te pierdas nada del cierre de la semana 29 de la novena temporada solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.