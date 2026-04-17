Las terrazas pueden ser un lugar de descanso o punto de reunión para convivir en familia o con amigos. Por ello, es indispensable que le agregues muebles y le des el toque que te caracteriza, aunque ello podría salir costoso. No obstante, con estas 7 ideas tendrás un espacio abierto digno y sin gastar mucho dinero. Estos son los modelos de techo para el patio que harán ver tu casa tipo industrial moderno.

Este espacio que está conectado a la casa es un gran aliciente para que las personas puedan superar los días en los que la temperatura incrementa considerablemente, pues al ser un área que se encuentra en las alturas, recibe un poco más de viento. Cabe destacar que no se requiere una fortuna, pues solo agregándole ciertos elementos parecerá que es de ricos.

Las ideas de terrazas sencillas sin gastar mucho dinero

1. Sillas multicolor: Unas sillas de plástico pueden ser la mejor opción, siempre y cuando sean de diferentes colores.

7 ideas de terrazas sencillas y pequeñas que puedes poner en tu casa sin mucho dinero|Pinterest

2. Plantas: La mayoría de las terrazas tienen plantas, pero aquí el punto a destacar es que todas están en orden y en diferentes tipos de maceteros.

7 ideas de terrazas sencillas y pequeñas que puedes poner en tu casa sin mucho dinero|Pinterest

3. Mesa de centro: Un mueble que no puede faltar, ya que en la terraza puedes degustar tus alimentos.

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4. Puffs: Si no cuentas con mucho presupuesto para comprar un sillón elegante, puedes optar por hacerlo con los puffs. Son muy cómodos y podrás echarte una pestañita.

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5. Buena iluminación: Un plus que le dará una vista diferente a tu terraza es la instalación de buena iluminación, tipo faroles o cortina de focos tradicionales.

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6. Proyector: Nada mejor que armar una noche de pelis en la terraza. Solo requieres colocar una pantalla o sábana blanca en una de las paredes, así como con la ayuda de un proyector.

7 ideas de terrazas sencillas y pequeñas que puedes poner en tu casa sin mucho dinero|Pinterest

7. Piso de vinil: Puedes darle otra vista rápida y barata colocándole un piso de vinil. Una de las recomendaciones es comprar el que se asimila a la madera.