El contundente mensaje de Karol Sevilla ante las críticas por su cuerpo

Los nombres de Karol Sevilla y Ángela Aguilar han sido protagonistas de una controversia en redes sociales debido a las acusaciones de supuestas burlas por parte de la actriz hacia la cantante de regional mexicano. Esto ha derivado en fuertes críticas hacia Sevilla que, cansada de lo que está sucediendo, decidió romper el silencio.

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Ante la ola de críticas que está recibiendo, Karol Sevilla se expresó ante los medios de comunicación y aclaró su postura. La actriz aprovechó para desmentir las versiones que sugerían un ataque directo hacia la integridad de Ángela Aguilar.

El origen del conflicto para Karol Sevilla

La fricción entre Karol Sevilla y Ángela Aguilar comenzó cuando la actriz utilizó frases que se volvieron virales en el pasado y que están vinculadas a la vida sentimental de la actual esposa de Christian Nodal. “Voy a ser tía” y “fan de su relación” son algunas de las frases que fueron retomadas por la actriz en un tono que muchos internautas consideraron ofensivo.

Sin embargo, la protagonista de "Soy Luna" remarcó que su intención nunca fue generar un conflicto personal ni profesional con Ángela Aguilar. De todos modos, todo volvió a recrudecerse por videos viralizados en redes en donde Karol Sevilla habla sobre las condiciones físicas, que según aclaró, no hacían alusión a la hija de Pepe Aguilar.

La respuesta de Karol Sevilla ante las críticas

Karol Sevilla defendió su posición argumentando que el contenido que circuló en plataformas digitales fue sacado de contexto ya que afirmó que se utilizaron grabaciones antiguas donde ella hablaba de sus propias inseguridades. “Usaron un video en el que yo hablaba antes de mi cuerpo, de que estaba subida de peso y de que me hicieron bullying, y lo editaron a su conveniencia”, reveló.

La cantante afirmó que “nunca me reí de ella, de su cuerpo, ni me burlé de su físico”. De todos modos, y debido a los ataques de los seguidores de Ángela Aguilar, Karol Sevilla denunció haber recibido insultos relacionados con su aspecto físico, aunque afirmó que son comentarios que ya no le afectan.

“Me da mucha risa que el fandom de esta persona me tira con el tema de mi cuerpo y el hate es como de ‘Karol cerdilla’. Ya si estoy gordita o estoy flaca, me siento yo potrísima, me siento exquisita, espectacular. Es algo que ya no me pega”, respondió contundentemente. Así, Karol Sevilla volvió a poner paños fríos sobre la controversia que, según dijo, se dio en el contexto del humor de Internet del momento.

