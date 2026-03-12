Toasted nails: 7 ideas de manicura natural y elegante para 2026

En el universo de la belleza, las tendencias evolucionan hacia estilos cada vez más naturales y sofisticados. En este contexto, las toasted nails se posicionan como una manicura elegante de 2026. Este estilo se caracteriza por tonos tostados y cálidos, inspirados en colores como el caramelo, el café con leche o el beige dorado.

El éxito de esta tendencia radica en su versatilidad. Los tonos tostados se asemejan al color natural de la piel y de la uña, lo que genera un efecto armónico que estiliza las manos y combina fácilmente con cualquier look. Además, este diseño de uña se adapta tanto a diseños minimalistas como a propuestas más creativas.

Toasted nails 2026: 7 maneras elegantes de llevar esta manicura en tendencia

La nail artist internacional Betina Goldstein destaca que los tonos cálidos y naturales están dominando las tendencias porque aportan elegancia sin esfuerzo.



Toasted nails clásicas: uñas en tono caramelo o beige tostado con acabado brillante, una opción minimalista y sofisticada que combina con todo.

Francesa toasted : una reinterpretación de la manicura francesa donde la punta se pinta en un tono tostado sobre una base nude o lechosa.



: una reinterpretación de la manicura francesa donde la punta se pinta en un tono tostado sobre una base nude o lechosa. Toasted con efecto ombré: degradado suave entre beige, café claro y nude que aporta profundidad y un efecto elegante.

Toasted con acabado mate : versión moderna con textura aterciopelada que resalta los tonos cálidos del esmalte.



: versión moderna con textura aterciopelada que resalta los tonos cálidos del esmalte. Toasted con detalles dorados: líneas finas o pequeños acentos metálicos que aportan un toque de lujo.

Toasted milky: combinación de tonos tostados con bases translúcidas que generan una apariencia suave y luminosa.

Toasted con micro nail art: pequeños puntos, líneas o detalles minimalistas que elevan el diseño sin perder naturalidad.

Las toasted nails son una de las manicuras más elegantes de 2026

Las toasted nails forman parte de una tendencia más amplia hacia manicuras naturales y fáciles de mantener. Al tratarse de colores cercanos al tono de la piel, disimulan el crecimiento de la uña y permiten que la manicura se vea prolija durante más tiempo.

El manicurista de celebridades Tom Bachik señala que los tonos tostados funcionan como un neutro moderno: son elegantes, versátiles y favorecen prácticamente a cualquier tono de piel. Además, estos colores reflejan la luz de forma suave, lo que contribuye a que las manos se vean más luminosas y cuidadas.

Por estas razones, las toasted nails se consolidan como una de las manicuras más sofisticadas del momento. Con su combinación de naturalidad, elegancia y versatilidad, esta tendencia promete mantenerse vigente a lo largo de todo 2026.