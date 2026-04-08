Este es el tono de cabello que combina con tus ojos verdes, azules o marrones

A la hora de hacer un cambio de look es importante tener en cuenta muchos factores que inciden en que luzcamos bien o mal. Si quieres cambiar el tono de cabello pues los especialistas manifiestan que se debe tener en cuenta el color de ojos.

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De acuerdo con lo que manifiestan los especialistas el color tiene un impacto directo en la luz del rostro, pero también en la percepción emocional. Es por esto que es importante que la mirada sea parte de la elección.

¿Cuál es el tono de cabello según tus ojos?

Colores de pelo para ojos verdes

Tonos cobrizos y caobas: estos tonos son ideales porque crean un contraste cálido que hace que el verde del iris resalte de forma hermosa, aportando una expresión más viva y luminosa.

Chocolate cálido: en este caso los matices dan una sensación de profundidad elegante que ayuda a enmarcar la mirada verde de forma intensa.

Negro azabache: este color ayuda a crear un contraste máximo que hace que los ojos verdes parezcan brillar con luz propia.

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Colores de pelo para ojos azules

Rubio platino: para los ojos con reflejos fríos, se recomienda este color porque brinda una armonía sofisticada y moderna que transmite frescura y delicadeza.

Rubio fresa: este tono le brinda a tu cabello un contraste vibrante y muy original.

Tonos miel o cobre: otra opción es esta para ojos azules con base muy fría, ya que causa contraste y el azul se ve más intenso.

Colores de pelo para ojos marrones