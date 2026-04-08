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Este es el tono de cabello que combina con tus ojos verdes, azules o marrones

Con la elección adecuada podrás obtener un marco de tu mirada que hará que resalte.

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Resalta tu mirada.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

A la hora de hacer un cambio de look es importante tener en cuenta muchos factores que inciden en que luzcamos bien o mal. Si quieres cambiar el tono de cabello pues los especialistas manifiestan que se debe tener en cuenta el color de ojos.

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De acuerdo con lo que manifiestan los especialistas el color tiene un impacto directo en la luz del rostro, pero también en la percepción emocional. Es por esto que es importante que la mirada sea parte de la elección.

¿Cuál es el tono de cabello según tus ojos?

Colores de pelo para ojos verdes

Colores de pelo para ojos azules

  • Rubio platino: para los ojos con reflejos fríos, se recomienda este color porque brinda una armonía sofisticada y moderna que transmite frescura y delicadeza.
  • Rubio fresa: este tono le brinda a tu cabello un contraste vibrante y muy original.
  • Tonos miel o cobre: otra opción es esta para ojos azules con base muy fría, ya que causa contraste y el azul se ve más intenso.

Colores de pelo para ojos marrones

  • Tonos chocolate: esta gama cuenta con una gran profundidad inigualable y una elegancia natural que suele resultar muy favorecedora sin necesidad de cambios radicales.
  • Caramelo o miel: así podrás obtener calidez que iluminará tu mirada y transmite una sensación de cercanía.
  • Rubio ceniza o marrón frío; por último, tenemos esta opción que crea un constante elegante y sofisticado que resalta tus ojos.

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