Estos son los tonos de labiales que te harán ver joven en primavera

Estamos a pocos días de que comience la primavera, una de las épocas más coloridas porque comienzan a brotar la flores y las temperaturas son más cálidas. Con ella llegan algunos cambios como lo es en la ropa, los peinados e incluso el maquillaje.

Nancy asegura ser testigo del maltrato que sufre su vecina. ¿Será?

Es por esto que en esto en esta oportunidad te vamos a contar sobre los labiales que son ligeros, frescos y perfectos para que puedas verte mucho más joven y fresca.

¿Cuáles son los colores de labiales para la primavera?

Los tonos de labiales que van a ser utilizados para esta primavera 2026 son el rosa claro o rosa pastel, el rojo carmín, los tonos de la familia nude, el color magenta y el durazno. Tonos realmente bellísimos que te ayudarán a lucir de la mejor manera.

Cada destacar que si bien utilizas estos labiales para dar color, es importante que te protejas del sol no solo en el rostro sino también en los labios que son propensos a verse afectados por los rayos ultravioletas.

Un buen labial antiadherente funciona para momentos especiales. |(ESPECIAL/Canva)

Los especialistas recomiendan utilizar los bálsamos que te protejan de los rayos UV como los de la marca Eucerin pH5, el Aquaphor Lip Repair o el ISDIN protector labial SPF 30.

Otra cuestión que debes tener en cuenta para que tus labios luzcan hermosos es que no debes exfoliarlos porque estos procesos son agresivos y promueven a la resequedad. Por otro lado, tampoco deberías respirar por la boca o arrancarte los pellejitos que aparecen en algunas ocasiones.

Si tienes la piel fría pues se recomienda usar los labiales de color:



Rosa pastel

Fucsia vibrante

Malva suave

Rojo cereza

Labiales para pieles cálidas:



Coral y durazno

Naranja quemado o terracota claro

Nudes

Rojo anaranjado

Estos son los colores recomendados por los maquilladores profesionales para que puedas lucir hermosa y con un par de años menos en esta primavera. Además, no te olvides de cuidar correctamente tus labios para que siempre luzcan de la mejor manera.