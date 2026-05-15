La manera de usar las sombras para resaltar ojos cafés y que se vean brillantes
Descubre cómo debes aplicar las sombras y qué tonos usar para poder resaltar tus ojos cafés, hacerlos brillar y poner toda la atención en tu mirada
El maquillaje para ojos cafés tiene una ventaja única y especial, ya que es un color compuesto por toda la mezcla de colores primarios, lo que nos asegura una versatilidad cromática casi infinita.
Sin embargo, necesitamos una estrategia y conocimientos básicos para que nuestra mirada no termine viéndose plana, y por el contrario, emita destellos color miel o dorados.
De acuerdo con los maquillistas profesionales, para que nuestros ojos brillen se deben usar pigmentos que contrasten con los subtonos ocultos del café, así los empujamos hacia la superficie y maximizamos su brillo natural.
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Así debes usar las sombras para resaltar ojos cafés
Para que tu mirada se vea genuinamente brillante y descansada debes centrar tu técnica de maquillaje en la reflexión de la luz y en el contraste de temperatura. Ten en cuenta que no solo se trata del color que eliges, sino de dónde lo pones.
- Usa tonos violetas y morados para el contraste
El morado es el opuesto directo del amarillo y el dorado, presente en los ojos cafés. Usar un tono berenjena o lila hará que los destellos miel de tu iris resalten al máximo.
- Aplica cobres y bronces para un look cálido
Estos tonos tienen una base naranja que armoniza con el café, haciendo que el ojo se vea más claro, profundo y con brillo natural.
- El truco de azul marino en las pestañas
Delinea con sombra azul oscuro, no con negro, la línea de las pestañas superiores o la línea de agua. Así el blanco del ojo se verá más limpio y brillante.
- Coloca un punto de oro en el lagrimal
Un toque de sombra dorada metálica justo en el lagrimal activará los pigmentos amarillos del ojo café, dándole una apariencia de mirada iluminada al instante.
- Usa verdes bosque o esmeralda
Este tipo de tonos te ayudará a resaltar los matices avellana de los ojos marrones, dándoles una calidez especial que no conseguirás con otros tonos neutros.