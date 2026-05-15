La manera de usar las sombras para resaltar ojos cafés y que se vean brillantes

El maquillaje para ojos cafés tiene una ventaja única y especial, ya que es un color compuesto por toda la mezcla de colores primarios, lo que nos asegura una versatilidad cromática casi infinita.

Sin embargo, necesitamos una estrategia y conocimientos básicos para que nuestra mirada no termine viéndose plana, y por el contrario, emita destellos color miel o dorados.

De acuerdo con los maquillistas profesionales, para que nuestros ojos brillen se deben usar pigmentos que contrasten con los subtonos ocultos del café, así los empujamos hacia la superficie y maximizamos su brillo natural.

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Así debes usar las sombras para resaltar ojos cafés

Para que tu mirada se vea genuinamente brillante y descansada debes centrar tu técnica de maquillaje en la reflexión de la luz y en el contraste de temperatura. Ten en cuenta que no solo se trata del color que eliges, sino de dónde lo pones.

Usa tonos violetas y morados para el contraste

Sombras violeta para ojos cafés|Pinterest

El morado es el opuesto directo del amarillo y el dorado, presente en los ojos cafés. Usar un tono berenjena o lila hará que los destellos miel de tu iris resalten al máximo.

Aplica cobres y bronces para un look cálido

Look de sombras cobre para ojos cafés|Pinterest

Estos tonos tienen una base naranja que armoniza con el café, haciendo que el ojo se vea más claro, profundo y con brillo natural.

El truco de azul marino en las pestañas

Delinea con sombra azul oscuro, no con negro, la línea de las pestañas superiores o la línea de agua. Así el blanco del ojo se verá más limpio y brillante.

Delineado azul marino para ojos cafés|Pinterest

Coloca un punto de oro en el lagrimal

Maquillaje con sombras oro para ojos cafés|Pinterest

Un toque de sombra dorada metálica justo en el lagrimal activará los pigmentos amarillos del ojo café, dándole una apariencia de mirada iluminada al instante.

Usa verdes bosque o esmeralda

Look de sombras verdes para ojos cafés|Pinterest

Este tipo de tonos te ayudará a resaltar los matices avellana de los ojos marrones, dándoles una calidez especial que no conseguirás con otros tonos neutros.