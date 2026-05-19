‘Funky Nails': Diseños de uñas ideales para quienes no temen ser el centro de atención

¿Qué son las ‘funky nails’? Por su nombre, se destaca por ser un estilo extravagante, donde busca alejarse completamente de los estilos minimalistas, buscando romper con la rigidez de la imagen personal para generar un aspecto más divertido y creativo.

Caminos de la Vida | Programa 19 Mayo 2026

Por eso se convierten en diseños de uñas ideales para las personas que no temen ser el centro de atención, debido a los elementos que se les aplican para hacerlas más llamativas. Te detallaremos cuáles son sus características y qué estilos puedes usar.

¿Cómo son las funky nails?

Para usar unas auténticas ‘funky nails’ es indispensable aplicar ciertas características, las cuales nos ayudarán a reforzar el estilo en nuestra siguiente manicura. Dentro de sus aspectos, se destaca que debe tener lo siguiente:

Diseños asimétricos donde cada uno cuenta con un patrón diferente.

El uso de tonos vibrantes como neón, pasteles o que brillan en la oscuridad.

La aplicación de elementos pop y retro, donde usan ondas psicodélicas, fuego, estrellas, caras felices, flores o estampados de animales.

El uso de texturas y efectos que las hagan sobresalir.

Igualmente, suelen aplicar una manicura francesa, pero sustituyendo el clásico blanco por el uso de curvas y colores para hacerlo diferente.

Como pudiste ver, se tratan de diseños de uñas donde la extravagancia no debe faltar, buscando romper con esa idea de estilos sutiles; por eso se convierte en una gran alternativa para los que no temen ser el centro de atención.

¿Qué diseños de uñas ‘funky’ usar?

Considerando el estilo de las ‘funky nails’, hay una amplia variedad de diseños de uñas que puedes usar, por lo que no hay límites y puedes crear estilos únicos. Si deseas probar con ese nuevo estilo y no temes ser el centro de atención, entonces usa las siguientes alternativas: