Alfred Adler, psicólogo austríaco: ‘Sigue a tu corazón, pero procura llevar siempre contigo tu cerebro’

Existen muchas frases famosas sobre el amor y los sentimientos, pero muy pocas intentan equilibrar las emociones con la razón, un detalle que para Alfred Adler era fundamental. Una de sus reflexiones más conocidas advierte sobre la importancia de escuchar al corazón sin dejar de usar la lógica y la razón.

¿Qué significa la frase de Alfred Adler?

La frase de Alfred Adler dice: “Sigue a tu corazón, pero procura llevar siempre contigo tu cerebro”.

Según Psicología y Mente, esta reflexión apunta a hacer todo lo posible por alcanzar la felicidad, pero sin dejar de escuchar lo que advierte la lógica. Es decir, no dejarse llevar únicamente por las emociones, ya que el corazón también puede equivocarse.

Aunque no existe un registro exacto del momento o lugar donde Adler pronunció esta frase , suele atribuírsele por la relación que guarda con sus teorías psicológicas y textos académicos sobre el equilibrio entre emoción y razón.

En otras palabras, la reflexión plantea que está bien sentir, enamorarse y apasionarse, pero sin apagar la capacidad de pensar y analizar lo que realmente nos hace bien. Por ejemplo, una persona puede enamorarse profundamente, pero también debe observar si esa relación le aporta estabilidad, bienestar y crecimiento emocional.

Desde la psicología y la filosofía, Adler defendía que una persona emocionalmente sana no vive únicamente por impulsos ni reprime por completo sus emociones. El equilibrio entre sentir y pensar es lo que permite tomar decisiones más maduras y conscientes.

¿Quién era Alfred Adler?

Alfred Adler fue un psicólogo y psiquiatra austríaco considerado uno de los pensadores más importantes de la psicología moderna. Aunque en sus inicios trabajó junto a Sigmund Freud, posteriormente se separó de sus teorías para desarrollar su propia corriente de pensamiento.

Alfred Adler fue dicípulo de Sigmund Fred.|(ESPECIAL/Alfred University)

De acuerdo con Adler University, Adler fue pionero de la llamada psicología individual, una teoría enfocada en la responsabilidad compartida, las relaciones humanas y la importancia de la comunidad para alcanzar el bienestar emocional.