El minimalismo en el baño es ideal para aquellos espacios pequeños, pues hace referencia a la frase de “menos es más”. No obstante, el estilo moderno se puede aplicar en este tipo de áreas con estas 3 ideas para decorar y por fin decirle adiós hoy mismo. Estas son las 6 opciones para reemplazar repisas por soluciones más limpias y elegantes.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, los tonos neutros siguen siendo los protagonistas en los baños modernos, como lo son el blanco, gris claro, beige y arena. Es preciso mencionar que no se necesita que tenga varios acabados, para que no luzca visualmente muy pesado. Pero si realmente quieres que este espacio sea ad hoc a las tendencias de 2026, deberás apostar por muebles suspendidos. Estas son las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más vintage.

Las ideas para decorar el baño moderno

1. Inodoro flotante: Es uno de los diseños más modernos para los baños y tiene como cualidad ahorrar espacio, ya que ocultar el tanque en la pared deja completamente despejado el suelo. A simple vista, ya le da un toque elegante a esta área de la casa, pero también hace que se vea más grande.

Dile adiós al minimalismo: 3 ideas modernas para decorar el baño hoy mismo|Pinterest

2. Ducha walk-in: Este baño sin escalones o barreras es moderno y se asimila al del spa. Visualmente, le da una sensación de amplitud y una sensación de limpieza. Con ello eliminas los canceles y optas por un cristal transparente solo para dividir la ducha del inodoro. También puedes optar por una barrera de piedra natural o microcemento.

Dile adiós al minimalismo: 3 ideas modernas para decorar el baño hoy mismo|Pinterest

3. Espejos grandes: El espejo es un objeto que pesa mucho en la casa y en el baño no es la excepción, ya que sustituirlo por otras opciones le dará una sensación de amplitud al espacio. Por lo anterior, se recomienda comprar uno de buen tamaño, preferentemente con marco o marcos muy delgados. Cabe mencionar que en la actualidad hay en el mercado varias soluciones con diseños abstractos que se ven vistosos.